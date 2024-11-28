全家霜淇淋4超夯口味回歸！芋頭牛奶、芭樂、東方美人茶、焙茶齊發

▲全家便利商店霜淇淋將4款人氣熱銷口味回歸，包括「芋頭牛奶」、「芭樂」、「東方美人茶」及「厚香焙茶」，12月5日起將分區限定開賣。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／綜合報導

全家便利商店霜淇淋長期受到消費者喜愛，如今回應網友敲碗許願，將4款人氣熱銷口味回歸，包括「芋頭牛奶」、「芭樂」、「東方美人茶」及「厚香焙茶」，12月5日起將分區限定開賣，北部、東部店舖為芋頭牛奶搭芭樂，中南部則為東方美人茶加厚香焙茶，讓先前錯過的消費者也能趁機品嚐。

▲北部、東部推出限定「芋頭牛奶霜淇淋」，甜美的芋頭與濃郁奶香融合。（圖／記者林育綾攝）



全家12月5日起推出今年熱銷4大霜淇淋口味，讓消費者有機會再品嚐，更帶來全新口味搭配，以及區域限定方式販售。其中北部、東部推出限定「芋頭牛奶霜淇淋」，甜美的芋頭與濃郁奶香融合，成滑順口感、豐富香甜味道。「芭樂霜淇淋」選用台灣產的芭樂汁，將芭樂清新微酸的果味與霜淇淋的絲滑口感結合，帶來清新且獨特體驗，兩口味搭配更蹦出創新滋味。

▲中南部則推出「東方美人茶」及「厚香焙茶」口味回歸。（圖／記者林育綾攝）



而中南部則推出「東方美人茶」及「厚香焙茶」口味回歸，業者觀察過往受消費者歡迎的茶系列口味，於中南部店舖銷售亮眼，「東方美人茶霜淇淋」將茶的香氣與濃郁的奶香結合，帶出冬季茶香的獨特韻味；「厚香焙茶霜淇淋」將精心烘焙的茶葉賦予濃郁深厚的香氣，醇厚茶味恰好迎合冬季的氛圍，成為寒冷天氣中品嚐冰品的最佳選擇。

12月5日至12月7日於「全家」會員APP「隨買跨店取」推出5支188元優惠，12月5日至12月18日會員到全家於店舖購買Fami!ce霜淇淋，可享有「第2支10元」好康。

▲7-11霜淇淋加5元升級為「香蕉巧克力聖代」。（圖／業者提供）

7-ELEVEN則將韓國家喻戶曉的經典飲品打造為「Binggrae香蕉牛奶雪淋霜」持續熱銷，延續香蕉牛奶濃郁香氣與獨特風味，香蕉甜香與奶香融合，還加碼推出華麗新吃法，用超值5元加價巧克力飛燕煉乳一條，瞬間秒變「巧克力香蕉聖代」。商品銷售期間每周末五六日，使用icash 2.0或icash Pay支付，就享霜淇淋「第2件半價」優惠。