送醫畫面曝！陸客遊金癱軟廁所被抱出　救護車上突心跳停止猝死

▲廈門陸客陳姓男子（紅圈處）在旁人攙扶下，進入金城車站廁所。（圖／記者林名揚翻攝，下同）



記者林名揚、黃資真／金門報導

廈門20人旅遊團28日至金門旅遊，其中一名66歲陳姓男子在早上抵達時就有身體不適的情況，傍晚因持續不適，由家人撥打119坐救護車就醫，疑因突發心肌梗塞，在到院前就心跳停止，搶救仍宣告不治，也是自小三通復航後首起陸客身亡案例，當時的救治畫面也曝光！

畫面中可以看到，當時陳男在旁人攙扶下，步履蹣跚走進金城車站無障礙廁所內，一旁親友急忙撥打119求援，救護人員抵達後，便將陳男抱出放到擔架上，過程中陳男仍睜眼有意識，但明顯看出已無氣力，怎料卻在送醫過程中突然心跳停止，宣告不治。

初步了解，陳男28日一早抵達金門時就感覺呼吸困難，向妻子反應後吃下心血管疾病的藥物後繼續旅遊，下午5時許到金城市區遊玩，身體再度出現不適，緊急通報119，當時陳男還能向救護人員表示有腹瀉、身體無力狀況，也表明沒有胸悶、胸痛及冒冷汗情形，家屬透露陳男無過敏、心臟病史。

▲救護人員將陳男抱到擔架上。



救護人員經評估生命徵象，立即給予非再呼吸型面罩氧氣治療，並送往金門醫院救治，渠料，行駛過山外圓環時，陳男意識出現改變、但摸得到頸動脈，救護人員隨即以無線電通報患者意識改變，請醫院作急救準備。後續交由醫院急救處置，未料經搶救後仍於晚間7時20分宣告不治，目前遺體暫時存放醫院中，將報請檢方進行刑事相驗。

副縣長李文良表示，陳男身體狀況一整天都不太好，最終不幸發生死亡事件，除了由警局同仁協助相關事件釐清外，也會對其他團員作筆錄進行調查，未來會視情況看需不需要縣府資源協助，會盡力提供家屬及往生者最好的照顧。