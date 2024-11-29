　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

送醫畫面曝！陸客遊金癱軟廁所被抱出　救護車上突心跳停止猝死

▲▼ 廈門陸客到金門旅遊，疑因心肌梗塞身亡。（圖／記者林名揚翻攝，下同）

▲廈門陸客陳姓男子（紅圈處）在旁人攙扶下，進入金城車站廁所。（圖／記者林名揚翻攝，下同）

記者林名揚、黃資真／金門報導

廈門20人旅遊團28日至金門旅遊，其中一名66歲陳姓男子在早上抵達時就有身體不適的情況，傍晚因持續不適，由家人撥打119坐救護車就醫，疑因突發心肌梗塞，在到院前就心跳停止，搶救仍宣告不治，也是自小三通復航後首起陸客身亡案例，當時的救治畫面也曝光！

畫面中可以看到，當時陳男在旁人攙扶下，步履蹣跚走進金城車站無障礙廁所內，一旁親友急忙撥打119求援，救護人員抵達後，便將陳男抱出放到擔架上，過程中陳男仍睜眼有意識，但明顯看出已無氣力，怎料卻在送醫過程中突然心跳停止，宣告不治。

初步了解，陳男28日一早抵達金門時就感覺呼吸困難，向妻子反應後吃下心血管疾病的藥物後繼續旅遊，下午5時許到金城市區遊玩，身體再度出現不適，緊急通報119，當時陳男還能向救護人員表示有腹瀉、身體無力狀況，也表明沒有胸悶、胸痛及冒冷汗情形，家屬透露陳男無過敏、心臟病史。

▲▼ 廈門陸客到金門旅遊，疑因心肌梗塞身亡。（圖／記者林名揚翻攝，下同）

▲救護人員將陳男抱到擔架上。

救護人員經評估生命徵象，立即給予非再呼吸型面罩氧氣治療，並送往金門醫院救治，渠料，行駛過山外圓環時，陳男意識出現改變、但摸得到頸動脈，救護人員隨即以無線電通報患者意識改變，請醫院作急救準備。後續交由醫院急救處置，未料經搶救後仍於晚間7時20分宣告不治，目前遺體暫時存放醫院中，將報請檢方進行刑事相驗。

副縣長李文良表示，陳男身體狀況一整天都不太好，最終不幸發生死亡事件，除了由警局同仁協助相關事件釐清外，也會對其他團員作筆錄進行調查，未來會視情況看需不需要縣府資源協助，會盡力提供家屬及往生者最好的照顧。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
崔敏煥遭控「性交易、猥褻妻子」！調查結果出爐
台中「天外奇蹟」氣球屋清了！　屋主過世
快訊／奪冠紀念悠遊卡「秒殺」！　球迷愣：說好不限量呢
快訊／林穎孟遭重判　怒發聲明回應
台日4：0「記分板帽T」被罵爆！　店家急下架
女失聯2天！教友拜訪走樓梯　直擊男屍嚇傻
高雄雙屍！男友母心碎走不穩…她沒家屬到場
簡舒培遭灌爆「雙標」！　她回嗆：等你告，笑你不敢

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

男聯手14歲兒虐打同居人5歲幼女　打掉門牙瞎扯：咬到糖果掉的

彰化市長官邸旁「突出現土地公廟」原因曝光　縣府：限期拆險

高雄情侶雙屍！失聯2天上門嚇壞　教友曝曾為「教育問題情緒低落」

快訊／北市公車又出事！追撞4台停等紅燈機車　2人受傷急送醫

討債怕被打帶「3把槍」防身　桃園男錢包先噴1.2萬元

高雄情侶雙亡！教友拜訪「電梯保養中」　走上樓梯間直擊男屍嚇傻

16歲少女工地宿舍被「狂搧巴掌滿嘴血」　2同事到案：她好吃懶做

高雄情侶雙屍今相驗！男友母心碎路都走不穩…她沒家屬到場惹鼻酸

無聊男隔著褲子指戳獄友屁眼　被判強制猥褻罪

快訊／新北27歲女為撿眼鏡4F墜落　送醫途中失去呼吸心跳

小S11年無性生活..提議「開放性關係」　要老公跟妹玩被譴責：他只想玩骰盅

【泰格與雪兒】言語傷害的男友

麻將新手坐莊被叫開門拿牌　朋友見她「起身開房門」笑翻

NewJeans親自宣布「29日起正式解約」　盡全力爭取「NewJeans」團名權利

#陳傑憲 以前唱 #辣台妹 畫面被挖出！現場超炸

#玉米 林昱珉：感謝富邦救援投手 #富藍戈

超狂Coser背10公斤道具　還原《咒術迴戰》乙骨優太

【泰格與雪兒】抱歉認錯了

疾管署「土皇帝」遭拔官！　莊人祥道歉：霸凌屬實、調職記過

韓佳人同框「失散弟」金桐俊　玩換臉APP嚇到：不知道有沒有換！

男聯手14歲兒虐打同居人5歲幼女　打掉門牙瞎扯：咬到糖果掉的

彰化市長官邸旁「突出現土地公廟」原因曝光　縣府：限期拆險

高雄情侶雙屍！失聯2天上門嚇壞　教友曝曾為「教育問題情緒低落」

快訊／北市公車又出事！追撞4台停等紅燈機車　2人受傷急送醫

討債怕被打帶「3把槍」防身　桃園男錢包先噴1.2萬元

高雄情侶雙亡！教友拜訪「電梯保養中」　走上樓梯間直擊男屍嚇傻

16歲少女工地宿舍被「狂搧巴掌滿嘴血」　2同事到案：她好吃懶做

高雄情侶雙屍今相驗！男友母心碎路都走不穩…她沒家屬到場惹鼻酸

無聊男隔著褲子指戳獄友屁眼　被判強制猥褻罪

快訊／新北27歲女為撿眼鏡4F墜落　送醫途中失去呼吸心跳

升級環景、再降1萬！Hyundai推「Venue職人潮玩版」　入主送好禮

師鐸獎女師遺屬哽咽訴10年夢魘！　籲1203站上凱道表反廢死

《學生輔導法》修法三讀　輔導諮商中心法制化、補足專輔人員

男聯手14歲兒虐打同居人5歲幼女　打掉門牙瞎扯：咬到糖果掉的

即將回歸王室？貴妃詩妮娜獲泰王賜新名　寓意曝光

航港局「國際海運雙軸轉型前瞻論壇」　聚焦淨零永續與數位加值

不孕症竟與腸道相關！台大研究「無害梭菌」成黃體素異常關鍵

彰化市長官邸旁「突出現土地公廟」原因曝光　縣府：限期拆險

赴韓台人創新高！真航空開飛「桃園－務安」　6大必玩城市攻略

加拿大控Google網路廣告「存反競爭行為」　逼售2廣告技術工具

「四眼女警」英文超溜狂幫外國人　卸下眼鏡眾人驚：是個大正妹！

社會熱門新聞

即／甜心議員涉詐公款！涉2罪遭重判　共犯男友也慘了

女失蹤11年宣告死亡　突現身曝離家原因

高雄情侶雙屍今相驗！男友母心碎現身路都走不穩

網美來台被撞斷腿畫面曝　初判肇事原因出爐

即／雲林民宅火警　2層樓全面燃燒

高雄鹽酥雞情侶檔雙屍　男友常揍她

孕婦違停遭罰控警未協助　警公布影片反擊

巡山員換攝影機電池突傳槍響　頭部中彈亡

自拍不雅片驚見學生制服　中正預校震怒提告

即／國1南下「聯結車自撞翻覆」　虎尾段大塞車

工作不花勞力時間月領3萬　貪男下場曝

陪偵律師「洩密毒梟」　70萬交保

台南市前議長郭信良貪污案被判刑13年檢認量刑過輕提 上訴

高雄情侶雙亡！教友梯間直擊男屍嚇傻

更多熱門

相關新聞

台灣虎航轉一般板上市　股價翻黑後創新高

台灣虎航轉一般板上市　股價翻黑後創新高

台灣虎航（6757）今（29）日以昨收盤價77.5元正式改列一般板上市，早盤不少股民獲利了結、股價一度翻黑，不過隨後買盤進場，股價一度漲逾4％至81元，寫歷史新高價。

陸客金門自由行傳心肌梗塞亡　小三通復航1年多來首起案件

陸客金門自由行傳心肌梗塞亡　小三通復航1年多來首起案件

聯邦快遞再度亮相中國供應鏈促進博覽會　廈門到美國增貨運航班

聯邦快遞再度亮相中國供應鏈促進博覽會　廈門到美國增貨運航班

沖繩擬開徵住宿稅　每人每晚最多430元

沖繩擬開徵住宿稅　每人每晚最多430元

即／高雄驚傳情侶雙屍命案！

即／高雄驚傳情侶雙屍命案！

關鍵字：

廈門金門旅遊陸客心肌梗塞死亡

讀者迴響

熱門新聞

辰己涼介再TAG江國豪　限動2字回應

辰己涼介老婆大跳「台灣尚勇」應援曲

陳傑憲揭「尋妻記」原因　曝與老婆從宮廟開始認識

太慘！女歌手演唱會只賣出98張票　被迫取消

停復保制度將廢止　律師曝導火線笑了

網紅來台「裕隆城過馬路」被撞斷腿！　交通局揭原因

林家正惦惦融入受訪背景「默默盜壘」

陳傑憲經紀人爆：美日職都有興趣挖角　本人態度曝光

林昱珉是學霸！　高中老師認證：幾乎都考100分

全班考試「大多70分上下」　國小生家長曝現況

泰國網紅旅台過馬路一半慘遭撞斷腿

婦頭痛確診腦膜炎　元凶竟是每天買菜

快訊／NewJeans宣布「今晚12點起正式解約」

網許願經典賽徵召2戰將　蔡其昌回應

囤貨預備！超商咖啡限時1天買7送7

更多

最夯影音

更多

小S11年無性生活..提議「開放性關係」　要老公跟妹玩被譴責：他只想玩骰盅

【泰格與雪兒】言語傷害的男友

麻將新手坐莊被叫開門拿牌　朋友見她「起身開房門」笑翻

NewJeans親自宣布「29日起正式解約」　盡全力爭取「NewJeans」團名權利

#陳傑憲 以前唱 #辣台妹 畫面被挖出！現場超炸

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

青春炸裂！投票抽百項好禮

青春炸裂！投票抽百項好禮

高校街舞嘉年華人氣霸主由你決定！天天投票，抽Switch Lite等百項好禮。

泡麵星級料理 挑戰營養師

泡麵星級料理 挑戰營養師

「文里補習班」開課啦！重現節目中米其林三星主廚安成宰示範的「大蒜泡麵」

一日代銷挑戰！細節滿滿

一日代銷挑戰！細節滿滿

代銷真的這麼辛苦嗎？從鋪床到備資料，全程高跟鞋還不能脫！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面