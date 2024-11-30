國台辦批阻礙兩岸旅遊正常化　陸委會：是對岸不放陸客來台

▲國台辦發言人陳斌華。（圖／記者任以芳攝）



記者蔡紹堅／台北報導

國台辦29日深夜批評台灣不解除「禁團令」，將大陸旅遊警戒升至「橘色」，阻礙兩岸旅遊正常化。對此，陸委會30日回應，陸方說法毫無新意，一味企圖以似是而非的理由，將陸方未開放陸客來台觀光的事實，歸責於為我方，「事實非常明顯，是陸方不放陸客來台。」

陸委會提到，目前兩岸觀光旅遊的事實是，對於國人赴陸，我方未加限制，至於旅行社組團赴陸，迄今也持續出團；依觀光署統計，自本年3月至10月旅行社組團赴陸旅遊約16.4萬人次。

陸委會指出，因陸方迄未開放陸客來台觀光，以致本年1至9月國人赴中國大陸205.2萬人次，同期間大陸人士來台僅28.5萬人次，國人赴陸是陸人來台的7.2倍，顯示我方自由行及團客持續赴陸觀光，但陸客迄今無法來台，事實非常明顯，是陸方不放陸客來台。

▼陸委會副主委、發言人梁文傑。（圖／記者蔡紹堅攝）



陸委會說，我方無法理解，如果陸方有開放陸客來台觀光旅遊的誠意，為何需要附加條件，而且還不斷增加條件？之前提出在平潭到台灣海上客運直航復航後，才會恢復「福建居民」赴台團體旅遊，現在又要求我方取消禁團令、撤除兩岸人員往來交流限制，甚至提及全面恢復兩岸客運直航航點航班，並指責我方發布肇因於陸方「懲獨22條」的橙色旅遊警戒等。

陸委會還說，更讓各界疑惑的是，即使在我方完成不斷疊加的條件之後，陸方也只是「積極研究擴大大陸居民赴台旅遊」，也就是說屆時是否開放，或者還有其他條件，完全由陸方決定，「在這種情況下，我們認為任何有理性的人，都很難相信陸方有開放陸客來台觀光的誠意。此外，我方也會疑慮，即使陸方開放了，未來是否會因我方不配合陸方的政策，陸方就以陸客來台觀光對我進行經濟脅迫。」

陸委會強調，政府推動兩岸健康有序交流、歡迎陸客來台觀光，以及推動雙邊對等觀光旅遊的政策沒有改變，應對陸方發布「懲獨22條」，我方維護國人赴陸旅遊安全的前提也不會改變，「針對陸客來台觀光，我方已做好相關準備，只要陸方開放即可實施。呼籲陸方不要再砌詞掩蓋事實，而應加快加大政策鬆綁，共同為推動兩岸觀光健康有序交流及和平共榮作出努力。」