陳傑憲來了！ 黃偉哲宣布：台南台灣棒球英雄大遊行12／3登場

▲「應援！台南棒球魂」台南棒球歷史展，30日在亞太國際棒球訓練中心成棒主球場盛大開展，市長黃偉哲邀請見證棒球百年風華。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

「應援！台南棒球魂」台南棒球歷史展，30日在亞太國際棒球訓練中心成棒主球場盛大開展，同步於成棒主球場右外野戶外廣場舉行開幕記者會，市長黃偉哲特別出席，與本屆世界棒球12強冠軍選手潘傑楷、邱智呈與教練林岳平、高志綱等人，共同邀請眾人參與這極具紀念意義的特別展覽。

市長黃偉哲表示，本次特展蒐羅了台灣棒球發展以來各位前輩名人的故事，包括本次世界十二強的英雄及勝利的幕後締造者。棒球史的新頁已然展開，市府也將繼續為三級棒球及成棒的發展再接再厲，將世界冠軍的幹勁延續下去，打造更好的棒球環境。

黃偉哲市長說，本次世界12強台灣的球員態度都很謙虛，展現了台灣棒球質樸的魅力，期許中華隊的球員在未來能取得更好的成就，也祝福統一獅在新的球季拿下總冠軍，希望市民朋友繼續支持台南棒球。

黃偉哲更特別宣布，為與市民分享這次世界棒球12強賽奪冠榮耀，市府於12月3日規劃台灣棒球英雄遊行，安排林岳平、高志綱、陳傑憲、林安可、邱智呈及潘傑楷等台灣英雄，自下午4時於永華市政中心南島路出發，遊行路線沿途行經建平路、永華路、夏林路、健康路，終點設於市立棒球場，並於市立棒球場舉辦球迷見面會，與市民同歡。

體育局長陳良乾表示，本次展覽將在「球場的秘密」展區中，結合運動科技技術與球場情境造景，創造打、投、跑等互動式媒體體驗，引導觀展民眾化身場上球員，提升觀展的沉浸感。此外，除了安排導覽員進行不定期的現場導覽，亦邀請熱愛棒球的策展人陸銘澤一同參與，將娓娓道來精彩的在地棒球發展史。而「假日講座」活動中更重磅邀請知名球星郭泓志、胡金龍等人出席，將和大家分享投身球界以來的心路歷程，相信如此豐富的展覽內容結合精彩的活動，定能讓現場觀眾收穫滿滿。

陳良乾指出，棒球是台南市的重點發展項目，除自2015年起至2027年兩年一屆，連續舉辦七屆世界盃U-12少棒錦標賽，吸引來自五大洲12支球隊會師亞太國際棒球訓練中心少棒球場競逐金盃外，更積極建立三級基層棒球發展體系，向上銜接至大學、城市棒球隊及統一獅職業球隊，提供選手完整的球涯發展規劃。此外，亞太國際棒球訓練中心今年作為統一獅春訓基地，舒適的場地設施滿足球隊需求。而隨著成棒主球場完工在即，今年也首度與韓國樂天巨人棒球隊（Lotte Giants）及NC恐龍隊（NC Dinos）簽署合作備忘錄，從明年起將在本場地開展春訓與相關的體育交流，顯現台南發展棒球的決心。

體育局說明，本次展覽以青春熱血應援為主題，帶領觀展民眾探索「從初心開始」、「台南的棒球名人」、「我們的應援記憶」、「台南的榮耀時刻」與「球場的秘密」等五大展區，展區將綜合運用看板、動畫、燈箱與櫥窗等展示裝置，以台南棒球的百年發展史為核心，不只一一回顧日治時期的萌芽期、戰後的蓬勃發展與60年代後的光榮戰績等重大時刻，也將介紹活躍其中的蘇正生、謝國城、陳清傳、方水泉、洪騰勝、李憲宗、吳祥木、杜勝三、譚信民、林華韋、莊勝雄、李居明、郭泰源、吳復連、陳金鋒、王建民、郭泓志與葉志仙等18位出身台南的棒球名人事蹟。此外更將詳述台南在地職業球隊—統一獅的發展歷程，從最初的成立故事到日後的常勝大軍，既呼應本次世界棒球12強賽的奪冠熱潮，也期待讓觀展民眾深刻感受台南在地持續活躍的豐沛棒球能量。

體育局表示，台南棒球歷史展展覽期間為11月30日至12月29日，上午9時至下午5時免費入場（每週一休館），展館地點位於亞太國際棒球訓練中心成棒主球場右外野下方，歡迎大家把握難得機會前來參觀！展覽相關資訊歡迎追蹤台南市政府體育局臉書粉絲團與IG查詢。

今日開幕由新進國小啦啦隊帶來活潑演出，更特別邀請「棒球太子」李憲宗出席，而已故的「傳奇教練」陳清傳、「棒球紳士」方水泉兩位也由公子陳耀南先生、方怡仁先生代表與會。此外，更特別邀請到本次世界棒球12強賽冠軍陣容，選手潘傑楷、邱智呈與教練林岳平、高志綱到場，與球迷問答互動，氣氛熱鬧非凡。活動中黃偉哲市長也與球員教練等眾貴賓一起簽下簽名球，將一同放在展區供民眾觀賞。

教育部體育署組長劉姿君、立法委員林俊憲、市議員蔡麗青、許至椿、穎艾達利Ingay Tali、邱昭勝、黃肇輝、李中岑、郭鴻儀及多個國小棒球隊都到場共襄盛舉。