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電視見1句「戶鄉薪水多林昱珉52.7倍」！Cheap批：真的膨脹了

▲世界12強棒球賽24日圓滿落幕，中華隊以4比0血洗日本隊，摘下榮耀金牌，終結日本27連勝神話。（圖／擷取自Facebook／中華民國棒球協會粉絲團）

▲中華隊奪冠 。（圖／中華棒協提供）

記者鄺郁庭／綜合報導

世界12強棒球賽由中華隊奪冠，職棒成為現在最熱門話題，就有人將日本王牌投手戶鄉翔征的薪水拿來和旅美左投林昱珉比較，前者多出52.7倍。百萬網紅Cheap看到後，就忍不住搖頭直嘆「真的膨脹了」，「中職才剛擺脫黑暗期，市場怎麼跟大聯盟、日職比？」也直呼「台灣棒球要強，就不要只看CP值了。」

Cheap在粉專表示，看到有台媒將日本王牌投手戶鄉翔征的薪水拿來和旅美左投林昱珉比較，但若是用算薪水來強調對方有多強，比台灣多xx倍，來證明台灣更強，甚至打算暗示「薪水這麼高還打輸，呵呵」 ，他直批這個行為「真的膨脹了」。

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Cheap表示，球員薪水取決於身在哪個聯盟、市場成熟度，「中職才剛擺脫黑暗期，市場怎麼跟大聯盟、日職比，用薪水來嘲笑對手根本不應該。」他舉例，「古巴棒球員月薪只有1000台幣，過去把我們當小朋友打，如果古巴媒體用薪水來看輸贏，不就很尷尬？」而且，台灣也曾輸過中國，「中國那棒球環境簡直慘不忍睹，被共媒嘲笑還得了。」

接著，他提到短期賽的變數大，「日本棒球實力比台灣強太多了，打5場我們可能只能贏1場，但棒球是圓的，短期賽本來什麼都有可能，剛好被我們贏了關鍵的一場。」

Cheap認為，中華隊少了林昱珉戰力會大減，但日本少了戶鄉翔征，還有高橋宏斗、早川隆久、才木浩人、隅田知一郎，WBC投手有大谷，打者有翔平，其他達比修有、前田健太，以及菊池雄星、佐佐木朗希、山本由伸、今永昇太…都跟鬼一樣，「台灣棒球要強，就不要只看CP值了。」

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