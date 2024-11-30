黑橋牌香腸博物館舉辦首屆台南香腸節　黃偉哲邀品嚐美味創意香腸

▲台南知名香腸品牌「黑橋牌」攜手台南市政府，於黑橋牌香腸博物館首度推出「台南香腸節」，市長黃偉哲特前往開心品嘗，呼籲勿錯過這兩天香腸節活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

香腸一直是家喻戶曉經典美食，從巷口小攤販到宴會必備佳餚，不僅豐富台灣飲食文化，還承載著許多人成長回憶，為推廣香腸文化，台南知名香腸品牌「黑橋牌」攜手台南市政府，30日起至12月1日於黑橋牌香腸博物館首度推出「台南香腸節」，市長黃偉哲前往開心品嘗，呼籲愛香腸的朋友們勿錯過香腸節活動。

市長黃偉哲表示，香腸是台南著名的美食之一，感謝黑橋牌公司辦理香腸節活動，同時他也不忘為30日起為期1個月的台南市棒球歷史展及12月3日的棒球英雄遊行見面會宣傳，除邀請民眾一起同歡，也建議參觀棒球展前先來品嚐香腸美食，享受這場集美食、音樂於一體的香腸嘉年華盛宴。

主辦單位黑橋牌表示，首屆台南香腸節以「香腸的故事，從這裡開始」為主軸，除台灣經典香腸外，為顛覆對於香腸的想像，召集許多在地業者集思廣益推出香腸的各種創意吃法，如黑橋牌推出HUGDOG「香腸九宮格」，香腸節限定；府城度小月用滷味方式推出「滷香腸」料理；知名冰淇淋排隊名店蜷尾家推出「特製香腸冰」，以香腸造型冰更添趣味；鬆餅星球以鮮奶搭配獨家比例製成的麵糊，烤出濃郁蛋香的日式鬆餅球，內藏黑橋牌香腸，鹹香滋味提升美味；韓國廚藝世界大賽金牌得主主廚也設計一道「美式香腸漢堡」；現場齊聚各家業者大顯創意，讓傳統香腸華麗變身。

此外，黑橋牌用心打造由台灣香腸、糯米腸、義大利Salame、維也納香腸所組成的BBQ-S團體，代表各國香腸的造型人偶配合專業操偶師帶來動感香腸舞表演，Q萌又富有趣味的造型也是台南香腸節吸睛亮點。

活動除了精采演出與獨家限定料理，現場還有灌香腸體驗、親子互動遊戲等豐富活動，更多詳情歡迎上網搜尋「台南香腸節」活動資訊。