台南志工服務時數六都第一　黃偉哲響應國際志工日表揚績優志工暨團隊

▲台南市政府30日在勞工育樂中心演藝廳舉辦「台南市2024年度績優志工與績優團隊表揚活動暨志在分享服務成果展」，由市長黃偉哲親自頒獎。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為響應國際志工日的到來，台南市政府30日在勞工育樂中心演藝廳舉辦「台南市2024年度績優志工與績優團隊表揚活動暨志在分享服務成果展」，由市長黃偉哲親自頒獎給128位來自不同領域服務年資滿10年且時數已滿2000小時的績優金質獎志工、4隊績優志工團隊、5組績優家庭志工暨5個績優局處等獲獎人員。

黃偉哲市長感謝來自不同領域志工伙伴們的貢獻與付出，更感佩高齡長者志工願意走出家門，參與社會服務工作，讓台南的善與美被彰顯。

今日活動社會局盧禹璁局長、勞工局王鑫基局長、環保局許仁澤局長、地政局蔡奇昆副局長以及市議員林美燕、李啟維皆親自到場祝賀；另立法委員林俊憲、陳亭妃、議長邱莉莉、市議員蔡宗豪、曾之婕、沈震東等服務處代表，也都到場參與。

黃偉哲市長表示，截至目前台南市已有2154個志工團隊，志工總人數已達10萬5056名，其中65歲以上的志工有3萬1925人，約佔總志工人數3成。黃偉哲市長說台南市積極推動青銀共融及互助式志願服務模式，獲得市民朋友熱情的響應，依遠見雜誌2024年「縣市總體暨永續競爭力」調查，全市「平均市民受到志工服務之時數」，由2022年每人6.05小時至2023年增加至7.18小時，顯示有更多的志工夥伴投入志願服務工作，黃市長誠摯邀請更多市民朋友投入志願服務，帶動台南從家庭到全民一起做志工的風氣。

社會局長盧禹璁指出，2024年度同時表揚績優志工團隊、績優家庭志工及績優局處，其中績優志工團隊獲獎計4隊，分別為台南市政府家庭暴力暨性侵害防治中心(社福類)、財團法人「張老師」基金會台南分事務所(社福類)、台南市立安南醫院-委託中國醫藥大學興建經營(衛生類)及衛生福利部嘉南療養院(衛生類)；榮獲績優家庭志工獎有康耿山、康林春蓮(社會局)、葉惠珠、陳東炎(民政局)、張麗卿、蘇繼岳(文化局)、江進坤、吳清妹(衛生局)及王元興、廖素津(衛生局)，等5組家庭志工；以及運用志工績效表現優良的績優局處，分別為環保局、民政局、地政局、工務局及財稅局，共5個局處獲獎。

社會局表示，今年金質獎得主中，環保局86歲鄭陳月雲是今年出席頒獎中最高齡的志工，她服務年資達13年，總是服務不落人後，為人樸實善良，熱心又親切，無論各種大小活動都能看見她忙碌穿梭的身影，是活到老服務到老的最佳長者典範；另台南市美術館的王寶琴志工累積服務時數達1萬4735小時，是今年所有金質獎志工中服務時數最多者，王寶琴志工值勤期間恪遵志工本分，更是自發性的學習與精進各種知識，希望能夠提供最佳的服務品質，其好學精神值得所有志工夥伴學習。

此外，除128名金質獎志工現場接受表揚外，另尚有179名服務滿6年，達1200小時以上銀質獎、313名服務滿3年，達600小時以上銅質獎等志工亦獲獎勵，社會局將另請各志工運用單位代頒獎狀。有意加入台南志工服務的民眾可洽台南市志願服務推廣中心06-2986649或社會局人民團體科06-2991111#5927、5925。