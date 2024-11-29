上周交通事故奪15人命　死亡最多縣市出爐　

▲今年到11月22日，交通死亡達1501人。（資料圖／記者吳奕靖翻攝）

記者李姿慧／台北報導

交通部今(29日)公布每周交通事故死亡統計，上周死亡人數為15人，行人就佔5人，其中整體死亡人數最多縣市為桃園市、台南市、彰化縣、台東縣。

交通部公布11月16日至11月22日交通事故24小時死亡資料，上周(11月16日到22日)整體死亡人數為15人，行人死亡5人，縣市部分整體死亡人數最多縣市為桃園市2人、台南市2人、彰化縣2人、台東縣2人；行人死亡為台北市1人、台南市1人、新竹縣1人、苗栗縣1人、彰化縣1人。

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交通部分析，上周交通事故24小時死亡，從事故碰撞型態來看，車與車事故包括對撞2人、側撞1人、對向擦撞1人、路口交岔撞1人。另車輛自撞部分，路上摔倒2人、撞電桿1人、衝出路外1人、撞停放中車輛1人。行人死亡部分：穿越道路中3人、同向通行中1人，其他1人。

此外，交通部表示，今年1月1日至11月22日累計交通事故24小時死亡，整體死亡人數為1501人，比去年同期減少100人，減幅為6.2%；行人死亡為188人，較去年同期減少6人，減幅為3.1%。

根據統計，今年1月至11月22日整體死亡最多前五名為桃園市150人、台南市137人、新北市132人、高雄市125人、台中市123人；行人死亡最多前五名為桃園市21人、台中市20人、新北市19人、台南市16人、高雄市16人。