國台辦喊話解除禁團令　交長：之前開放過「對岸沒相對善意」

▲交通部長陳世凱。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

大陸目前僅開放福建居民到金門、馬祖旅遊，大陸國台辦今表態只要民進黨當局取消「禁團令」，撤除對兩岸人員往來和各領域交流合作的阻撓禁限，將研究擴大陸客赴台灣本島和澎湖旅遊。交通部長陳世凱今受訪表示，台灣幾個月前曾解除過禁團令，但中國並沒有相對善意，呼籲對岸可以趕快解禁。

交通部長陳世凱今出席交通部招商大會，被問及解除禁團令一事時表示，現在為止，台灣到大陸的旅客應該超過200多萬人，中國過來的旅客大概只有20萬、30萬人，「現在還是去的多、來的少。」

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陳世凱說，相對起來，台灣對於兩岸觀光旅遊限制是相當少的，我們國人要自由行到中國大陸相當方便，所以現在很多人都還是會過去大陸旅遊，相反的，對於中國大陸來說，陸客自由行來台灣目前限制非常多。

他說，團客部分，其實台灣也不是沒有開放過，前幾個月其實台灣一直有開放團客赴陸旅遊，到現在為止，其實都還有團客可以到中國大陸旅遊，但是相反的，中國大陸那邊對觀光用政治的干擾跟限制仍相當多。

針對國台辦要求台灣先解禁團令，陳世凱也向中國大陸喊話：「我們也希望大陸可以趕快解禁，可以讓大陸觀光客來台灣，台灣相當歡迎。」

由於有旅行業者稱台灣去日本有600萬人次，日本觀光客來台可能只有100萬，是不是也要禁日本，陳世凱則回應指出，沒有禁日本這個問題，台灣希望日本觀光客多一些來，也希望中國觀光客可以多一些來台灣。

陳世凱強調，過去台灣對於中國禁團令早就已經開放過，但中國並沒有相對的善意，應該大家都看得相當清楚；對於台灣的觀光業者，也希望他們也可以幫台灣一起來呼籲中國政府能夠解開政治上面的禁令。