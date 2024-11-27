交通部招商釋2871億元商機創紀錄　簽約建設連3年奪冠　

▲交通部招商大會。(圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

交通部今(27日)舉辦招商大會，吸引逾400位國、內外業者及相關單位參與盛會。交通部長陳世凱表示，交通部過去5年共提供8千多億商機，今年釋出商機規模達到2871億元，創下歷年紀錄。

交通部今舉辦113年度招商大會，以「創新交通大建設，開拓商機登高峰」為主軸，商案大多為整合地方發展、活化區域商業機能或交通場站樞紐之複合式興建營運轉移案件，並主推6大亮點投資商案，包括台鐵台南車站城中樞紐開發計畫、基隆市威海營區BOT案、基隆市一德新村都市更新招商案，以及屏東縣大鵬灣風景特定區(遊一區及遊艇港區)國際觀光遊憩設施BOT或ROT案、遊二區國際級休閒園區BOT案及遊三區國際觀光遊憩設施BOT案等3案。

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交通部長陳世凱表示，希望所有工商業界一起來投資台灣，交通部有相當多的商機，包含投資、採購，過去5年總共提供8千多億元商機，平均每一年1700多億元，今年總統賴清德特別提到，均衡台灣前提下，有相當多的公共建設可以讓大家來參與。

▲交通部長陳世凱。(圖／記者李姿慧攝）

陳世凱指出，今年交通部也創紀錄，提出了2871億商機，可以提供給所有業界無論是採購案或者是投資案，歡迎一起來參加國家公共工程的建設跟參與。

財政部次長謝鈴媛則表示，民間參與公共建設，可提升服務效率跟質量，和多樣化解決方案。交通部業務橫跨海陸空運輸、觀光、物流，根據統計，截至今年10月底簽約建設有2350件，其中交通部占344件、累積金額6945億元，占28.7%，簽約件數跟金額都是連續3年第1名。