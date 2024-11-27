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特勤稱「采盟亂入合照2單位知情」　交長1原因堅持開罰

▲▼交通部長陳世凱。（圖／記者李姿慧攝）

▲交通部長陳世凱。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

奪下世界棒球冠軍的中華隊25日晚間返國，在機場管制區內與副總統蕭美琴合照時，遭采盟董事長古素琴帶隊亂入並卡C位拍照，特勤中心副指揮官今鬆口非計畫合照取得「體育署跟副總統辦公室」同意。交通部長陳世凱則表示仍會開罰采盟100萬元，主要是采盟未依照事前協商來做，是不被允許的。

采盟董事長古素琴25日晚間帶領一票穿著黃衣的員工衝入副總統與中華隊合照隊伍中，還卡C位拍照，引爆國人和朝野立委怒火，特勤中心副指揮官今赴立院被備詢時鬆口，非計劃性合照獲「體育署跟副總統辦公室」同意。

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不過，交通部仍決定照常對采盟開罰100萬元，部長陳世凱今下午出席交通招商大會受訪表示，「會對采盟開罰，是因為當時桃機公司跟他們有律定加油跟歡迎的區域，采盟沒有得到同意就往前衝，而且沒有得到同意就拍照，還拉了廣告的布條，對整體桃機的運作來說，如果所有廠商都可以不按照原先的律定來做，這是不被允許的，所以開罰是必然要做的。」

陳世凱指出，采盟當時當下做的判斷跟決定，或許是國安單位的同意，但是在現場大家早就講好的部分，他認為采盟公司應該要依照和遵守原本的律定。

國民黨立委徐巧芯今在立法院質詢此事時，國安局特勤中心表示，當天到現場，會同現場單位現勘後，管制區外比較有安全顧慮，而管制區內、包含下機者都是經過安檢。至於采盟部分，一般合影儀節分成兩個部分，包含計畫性跟非計畫性，非計劃性就像總統到開放場域，很多熱情民眾要求，主辦單位跟辦公室主任或秘書協調，才可能同意進入。

徐巧芯追問，「是誰同意讓他們進入的？體育署跟副總統辦公室同意這群黃巾賊進來拍照嗎？」特勤中心解釋，采盟進去拉布條時，維安人員是在旁邊戒護，主辦同意他們在後面合影，但他們從後面一路竄到前面。這些都是管制區內經過安檢的人。

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