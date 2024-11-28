好市多黑五今日優惠看這！空氣清淨機折4500元、 日本A4和牛省600

▲好市多黑五購物節邁入第4天。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

好市多（Costco）黑色購物節今（28日）邁入第4天，官方臉書搶先在昨日曝光亮點優惠商品，包括「SHARP夏普空氣清淨機」將折價3000元，「SAMSUNG 65吋顯示器」也狂省6200元，生鮮方面更推出「日本A4和牛肋眼真空包」特價。

好市多「黑色購物節」（黑五購物節）第4天搶先公布的優惠品項，包括：「3.00克拉鑽石手鍊 18K白K金VS2/I」可省下24,000元、「SAMSUNG65吋4K顯示器」省下6200元、「SHARP夏普空氣清淨機」省4500元，生鮮方面則有「日本A4和牛肋眼真空包」每公斤省600元。

▲好市多「黑五第4波優惠」祭出空氣清淨機、顯示器、和牛真空包等。（圖／台灣好市多臉書）



好市多今年黑五購物節在11月25日～12月1日舉行，總計推出500多項商品優惠，是歷年來最多。按照往年流程，價格將保持神秘，前一天下午4點左右於好市多臉書社群、APP，搶先曝光隔日亮點優惠品項；不過實際售價仍會在當天於賣場揭曉，現場也有更多現量優惠商品，數量有限，售完為止。

黑五期間，好市多營業時間也將調整，11月28日提早至「上午9點」營業，11月29日至12月1日提早至「上午8點」開門，若是消費者更早抵達，可依照現場動線指示排隊等候入場。