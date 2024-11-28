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好市多黑五倒數3天搶先看！蘋果iPad、手錶折扣來了　顯示器省6千

▲▼好市多黑五首日。（圖／記者林育綾攝）

▲好市多黑五購物節即將邁入倒數3天，果粉期待的iPad、蘋果手錶今有折價優惠。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

好市多（Costco）黑色購物節明（29日）邁入第5天，也進入最後倒數3天，官方臉書今日搶先曝光隔天的亮點優惠商品，果粉期待的APPLE iPad、APPLE Watch 手錶都將有黑五限定折扣，但折價金額官方保持神祕，將於明日揭曉！

▲▼好市多黑五邁入倒數第3天，優惠品搶先看。（圖／台灣好市多）

▲好市多黑五邁入倒數第3天，優惠品搶先看。（圖／台灣好市多，下同）

好市多黑色購物節在11月29日將邁入倒數3天，果粉期待的「APPLE IPAD 9TH 10.2吋 WI-FI 256GB太空灰/銀色」、「APPLE WATCH SE GPS鋁金屬錶殼附運動錶帶」都將推出折扣，不過折價部分並未搶先公布，將於明日在賣場揭曉。

▲▼好市多黑五邁入倒數第3天，優惠品搶先看。（圖／台灣好市多）

▲▼好市多黑五邁入倒數第3天，蘋果商品將有折扣。（圖／台灣好市多）

▲▼好市多黑五邁入倒數第3天，優惠品搶先看。（圖／台灣好市多）

其他3C用品還有「TCL 55吋 4K MINILED顯示器」將省下6000元、「LOGITECH 羅技靜音藍牙滑鼠2入」省150元。

▲▼好市多黑五邁入倒數第3天，優惠品搶先看。（圖／台灣好市多）

▲▼好市多黑五倒數第3天，TCL 55吋顯示器、羅技滑鼠特價。（圖／台灣好市多）

▲▼好市多黑五邁入倒數第3天，優惠品搶先看。（圖／台灣好市多）

若挑選聖誕禮物，兒童玩具有「LEGO樂高環形雲霄飛車」省1700元。生鮮方面則祭出「冷凍大鮭魚片」每公斤特價529元。

▼好市多黑五邁入倒數第3天，優惠品搶先看。（圖／台灣好市多）

▲▼好市多黑五邁入倒數第3天，優惠品搶先看。（圖／台灣好市多）

▲▼好市多黑五邁入倒數第3天，優惠品搶先看。（圖／台灣好市多）

好市多「黑色購物節」（黑五購物節）在11月25日～12月1日連續7天登場，總計500多項商品優惠，是歷年來最多。按照往年流程，商品及價格將保持神秘，前一天下午4點左右於好市多臉書社群、APP，搶先曝光隔日亮點優惠品項；不過實際售價仍會在當天於賣場揭曉。優惠品數量有限，售完為止。

黑五期間，好市多營業時間也將調整，11月29日至12月1日提早至「上午8點」開門，若是消費者更早抵達，可依照現場動線指示排隊等候入場。

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