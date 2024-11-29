好市多黑五倒數3天！果粉期待iPad現省2千、55吋顯示器省6千

▲好市多黑五邁入倒數3天，APPLE WATCH、iPad優惠。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

好市多（Costco）黑色購物節今（29日）邁入倒數第3天，官方臉書搶先曝光亮點優惠商品，蘋果粉絲期待的APPLE Watch、iPad 都有黑五限定折扣，最多現折2000元。此外還有TCL 55吋 4K顯示器將省下多達6000元，想趁機用優惠價入手3C產品可把握機會。

▲好市多黑五邁入倒數第3天，優惠品搶先看。（圖／台灣好市多）

好市多「黑色購物節」在11月29日邁入第5天，也就是進入最後3天，果粉期待的3C用品推出折扣，「APPLE IPAD 9TH 10.2吋 WI-FI 256GB太空灰/銀色」原價13,500元，現折2000元，特價11,599元。「APPLE WATCH SE GPS鋁金屬錶殼附運動錶帶」44MM原價8549元，現折1000元，特價7549元；40MM原價7589元，現折1000元，特價6589元。

其他3C用品還有「TCL 55吋 4K MINILED顯示器」原價28,799元，現折6000元，特價22,799元。「LOGITECH 羅技靜音藍牙滑鼠2入」可省150元。兒童玩具有「LEGO樂高環形雲霄飛車」可省1700元，想挑聖誕禮物可列入參考。生鮮食品方面則有「冷凍大鮭魚片」每公斤特價只要529元。

賣場也針對熱銷品補貨，像是多數女性消費者會囤貨的衛生棉、家居生活用品等，都進行補貨，民眾可趁最後3天把握機會。

好市多黑五倒數3天優惠精選：

【3C用品類】

APPLE IPAD 9TH 10.2吋 WI-FI 256GB太空灰/銀色

原價13,500元，現折2000元，特價11,599元

APPLE WATCH SE GPS鋁金屬錶殼附運動錶帶

44MM：原價8549元，現折1000元，特價7549元

40MM：原價7589元，現折1000元，特價6589元

TCL 55吋 4K MINILED顯示器

原價28,799元，現折6000元，特價22,799元

LOGITECH 羅技靜音藍牙滑鼠2入

原價999元，現折150元，特價849元

【生活用品類】

好自在清新液體衛生棉24公分 30片 2入

原價589元，現折160元，特價429元

好自在清新液體衛生棉27公分 26片2入

原價549元，現折160元，特價389元

風倍清浴廁防霉防臭劑 7毫升X6入

原價589元，現折150元，特價439元

【廚具類】

ZWILLING德國雙人不鏽鋼真空保溫瓶 1公升

原價699元，現折140元，特價559元

ZWILLING德國雙人砧板 3件組

原價999元，現折200元，特價799元

好市多今年「黑色購物節」（黑五購物節）自11月25日至12月1日連續7天登場，總計釋出500多項商品優惠，是歷年來數量最多。按照往年慣例，期間每日前一天下午4點左右於好市多臉書社群、APP，搶先曝光隔日亮點優惠品項；不過實際售價保持神秘，當天於賣場揭曉。優惠品數量有限，售完為止。黑五期間營業時間也將調整，11月29日至12月1日提早至「上午8點」開門。