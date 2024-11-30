好市多黑五最後2天！除濕機現省3300元　蘋果iPad 13吋特價

▲好市多黑五最後2天！民眾想補貨、採買3C或居家用品可把握機會。（示意圖／記者李毓康攝）

記者林育綾／綜合報導

好市多（Costco）黑色購物節今（30日）邁入最後2天，官方臉書在昨日搶先曝光優惠品項，延續iPad 10.2吋折扣2千後，蘋果「iPad 13吋」也將有折扣價；此外還有LG 變頻除濕機可省下3300元。

▲好市多最後2天，iPad 13吋將有折扣價。（圖／台灣好市多臉書）



好市多黑色購物節（黑五購物節）11月30日進入倒數第2天，繼iPad 10.2吋折價2000元後，「APPLE iPad AIR 13吋」也推出折扣，機款為WI-FI 128/256GB，顏色有太空灰、藍色、星光色、紫色。其他3C家電還有「LG 16公升 PURICARE UV抑菌雙變頻除濕機」可省下3300元；精品方面則有「24K 黃金男士套組」折價8000元。

▲好市多黑五購物節，針對部分熱銷品補貨。（圖／記者林育綾攝）



好市多今年黑色購物節總計釋出500多項商品優惠，是歷年來最多。優惠品數量有限，售完為止。黑五最後2天營業時間也將調整至「上午8點」開門。賣場也針對部分熱銷品補貨，像是女性消費者會囤貨的液體衛生棉、居家生活用品等，民眾可把握最後機會。