好市多倒數第2天優惠曝光！蘋果iPad 13吋特價　除濕機現省3300元

▲好市多黑五倒數第2天，iPad 13吋、除濕機將折價。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／綜合報導

好市多（Costco）黑色購物節明（30日）進入倒數第2天，官方臉書今（29日）下午搶先曝光明日優惠品項，延續果粉期待，繼iPad 10.2吋折扣2千後，蘋果iPad 13吋也將有折扣價；此外還有LG 變頻除濕機可省下3300元。

▲好市多倒數第2天優惠曝光。（圖／台灣好市多臉書，下同）

好市多黑色購物節（黑五購物節）11月30日進入倒數第2天，繼iPad 10.2吋折價2000元後，「APPLE iPad AIR 13吋」也將推出折扣，機款為WI-FI 128/256GB，顏色有太空灰、藍色、星光色、紫色，不過折價依然保持神祕，在30日當天揭曉。

其他3C家電還有「LG 16公升 PURICARE UV抑菌雙變頻除濕機」可省下3300元；精品方面則有「24K 黃金男士套組」折價8000元。賣場也針對熱銷品持續補貨，像是多數女性消費者會囤貨的液體衛生棉、居家生活用品等，民眾可趁最後2天把握機會。

▼好市多倒數第2天優惠曝光。（圖／台灣好市多臉書，下同）



好市多今年黑色購物節總計釋出500多項商品優惠，是歷年來數量最多，優惠品數量有限，售完為止。黑五期間營業時間也將調整，11月30日至12月1日提早至「上午8點」開門。