　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

好市多倒數第2天優惠曝光！蘋果iPad 13吋特價　除濕機現省3300元

▲▼好市多黑五首日，好市多賣場，好市多內湖店，COSTCO。（圖／記者林育綾攝）

▲好市多黑五倒數第2天，iPad 13吋、除濕機將折價。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／綜合報導

好市多（Costco）黑色購物節明（30日）進入倒數第2天，官方臉書今（29日）下午搶先曝光明日優惠品項，延續果粉期待，繼iPad 10.2吋折扣2千後，蘋果iPad 13吋也將有折扣價；此外還有LG 變頻除濕機可省下3300元。

▲▼好市多倒數第2天優惠曝光。（圖／台灣好市多臉書）

▲好市多倒數第2天優惠曝光。（圖／台灣好市多臉書，下同）

好市多黑色購物節（黑五購物節）11月30日進入倒數第2天，繼iPad 10.2吋折價2000元後，「APPLE iPad AIR 13吋」也將推出折扣，機款為WI-FI 128/256GB，顏色有太空灰、藍色、星光色、紫色，不過折價依然保持神祕，在30日當天揭曉。

其他3C家電還有「LG 16公升 PURICARE UV抑菌雙變頻除濕機」可省下3300元；精品方面則有「24K 黃金男士套組」折價8000元。賣場也針對熱銷品持續補貨，像是多數女性消費者會囤貨的液體衛生棉、居家生活用品等，民眾可趁最後2天把握機會。

▼好市多倒數第2天優惠曝光。（圖／台灣好市多臉書，下同）

▲▼好市多倒數第2天優惠曝光。（圖／台灣好市多臉書）

▲▼好市多倒數第2天優惠曝光。（圖／台灣好市多臉書）

▲▼好市多倒數第2天優惠曝光。（圖／台灣好市多臉書）

好市多今年黑色購物節總計釋出500多項商品優惠，是歷年來數量最多，優惠品數量有限，售完為止。黑五期間營業時間也將調整，11月30日至12月1日提早至「上午8點」開門。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
陸首檔棒球實境秀　總教練來自台灣
台灣U12棒球也奪冠！AIT秒發文祝賀　球迷湧入：謝謝美國
廖任磊主動提出放在名單外　味全龍還沒決定簽回人數
快訊／新竹巨城火警！　緊急疏散
快訊／國3北「5車追撞」　車流回堵6km
日本U12遭台灣完封　季軍戰10比0「扣倒」中國
王溢正、賴鴻誠不在台鋼明年規劃　兄弟釋出名單待討論
女騎士遭輾斃！聯結車彈一下　恐怖瞬間曝

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

好市多倒數第2天優惠曝光！蘋果iPad 13吋特價　除濕機現省3300元

7-11開賣「24小時火鍋」全面8折！1到3人小份量　可自助配菜加肉

家樂福義大利週開跑！米其林主廚愛用頂級精品刀具、正宗義大利食材通通搬回家

雞翅下殺半價！bb.q CHICKEN年末限定「歡聚食雞餐」限時開賣

全聯便當新口味來了！聯名台式炸雞大獅推「金脆雞棒腿」

好市多黑五倒數3天！果粉期待iPad現折2千　55吋顯示器省6千

好市多黑五倒數3天！果粉期待3C用品折價　55吋顯示器省6千

肯德基「聖誕巨大桶」回歸！新品必吃雪花起司脆雞、焦糖脆餅蛋撻

全聯X魷魚遊戲聯名！全台門市化身賽場　7萬件商品「0元免費送」

26年「麥當勞台中大潤發店」11／30熄燈！在地人崩潰：不要走

小S11年無性生活..提議「開放性關係」　要老公跟妹玩被譴責：他只想玩骰盅

麻將新手坐莊被叫開門拿牌　朋友見她「起身開房門」笑翻

【泰格與雪兒】言語傷害的男友

NewJeans親自宣布「29日起正式解約」　盡全力爭取「NewJeans」團名權利

超狂Coser背10公斤道具　還原《咒術迴戰》乙骨優太

#玉米 林昱珉：感謝富邦救援投手 #富藍戈

【泰格與雪兒】抱歉認錯了

韓佳人同框「失散弟」金桐俊　玩換臉APP嚇到：不知道有沒有換！

#陳傑憲 以前唱 #辣台妹 畫面被挖出！現場超炸

疾管署「土皇帝」遭拔官！　莊人祥道歉：霸凌屬實、調職記過

好市多倒數第2天優惠曝光！蘋果iPad 13吋特價　除濕機現省3300元

7-11開賣「24小時火鍋」全面8折！1到3人小份量　可自助配菜加肉

家樂福義大利週開跑！米其林主廚愛用頂級精品刀具、正宗義大利食材通通搬回家

雞翅下殺半價！bb.q CHICKEN年末限定「歡聚食雞餐」限時開賣

全聯便當新口味來了！聯名台式炸雞大獅推「金脆雞棒腿」

好市多黑五倒數3天！果粉期待iPad現折2千　55吋顯示器省6千

好市多黑五倒數3天！果粉期待3C用品折價　55吋顯示器省6千

肯德基「聖誕巨大桶」回歸！新品必吃雪花起司脆雞、焦糖脆餅蛋撻

全聯X魷魚遊戲聯名！全台門市化身賽場　7萬件商品「0元免費送」

26年「麥當勞台中大潤發店」11／30熄燈！在地人崩潰：不要走

黃聖依夫婦遭挖「1節目換1人設」　離婚說詞全打臉挨酸：戲精

大推綠色慢遊！台東縣府輔導30家優質永續旅宿　

劉品言優雅OL裝絕配萬寶龍山景包　換穿蝴蝶結禮服好俏皮

善心市民遺愛人間捐贈消防裝備　助南消玉井分隊救災安全再提升

主計總處上修今年GDP至4.27％　明年估3.29％

賀中華隊奪冠！　草爺攜手「寶島神很大」爽發祭品

收款竟迷路！投資客捧80萬現金等嘸人　21歲車手超落漆

莊昕諺親送400雞排珍奶！澎湖鄉親湧入排爆　勉勵學弟：相信自己

柯文哲第9度被提訊搞神秘！法警防守升級　「人牆」阻鏡頭拍攝

IEAT理監事團訪韓　開發台韓產業多元合作新機遇

女老師沒另一半被說可憐　國小生暖心喊：我陪妳啊

消費熱門新聞

囤貨預備！超商咖啡限時1天買7送7

好市多黑五還沒買的注意

好市多黑五倒數3天！蘋果iPad、手錶優惠

全聯便當新口味來了！聯名炸雞大獅推「金脆雞棒腿」

黑五開打就爆搶！德國雙人砧板3件799引發搬貨潮

好市多黑五倒數3天！果粉期待3C用品折價

繼光香香雞買1送1限定8天搶

肯德基聖誕巨大桶回歸！加碼吃3新品

26年麥當勞台中大潤發店11／30熄燈

馬拉松跑者無畏精神非贏不可鬥志

全聯開出200萬特獎！幸運門市曝光

黑五狂降！口碑爆棚「牙齒清潔神物」價格殺瘋了

全家發熱衣、咖啡限5天「買1送1」

全聯X魷魚遊戲聯名！獨家周邊、7萬商品免費送

更多熱門

相關新聞

好市多黑五倒數3天！果粉期待3C用品折價

好市多黑五倒數3天！果粉期待3C用品折價

好市多（Costco）黑色購物節今（29日）邁入倒數第3天，官方臉書搶先曝光亮點優惠商品，蘋果粉絲期待的APPLE Watch、iPad 都有黑五限定折扣，最多現折2000元。此外還有TCL 55吋 4K顯示器將省下多達6000元，想趁機用優惠價入手3C產品可把握機會。

好市多黑五倒數3天！蘋果iPad、手錶優惠

好市多黑五倒數3天！蘋果iPad、手錶優惠

「好市多黑五」今日優惠看這裡！

「好市多黑五」今日優惠看這裡！

日本A4和牛省600元！好市多黑五明天優惠曝光　空氣清淨機折4500

日本A4和牛省600元！好市多黑五明天優惠曝光　空氣清淨機折4500

好市多「黑五第3波優惠」看這裡

好市多「黑五第3波優惠」看這裡

關鍵字：

好市多黑五購物節好市多黑色購物週黑色購物週好市多黑五

讀者迴響

熱門新聞

台女星「下海做外賣」慘遭球員當場退貨

陳傑憲揭「尋妻記」原因　曝與老婆從宮廟開始認識

辰己涼介再TAG江國豪　限動2字回應

辰己涼介老婆大跳「台灣尚勇」應援曲

富邦2年輕球員不打了　陳冠勳、蘇煒智引退

推「記分板帽T」被罵爆！店家急下架

太慘！女歌手演唱會只賣出98張票　被迫取消

陳傑憲「看到張立東接機」秒上前擁抱　私下交情曝

高雄情侶雙屍今相驗！男友母心碎現身路都走不穩

李多慧破尺度脫了「單穿三角褲」中空被看光

停復保制度將廢止　律師曝導火線笑了

網紅來台「裕隆城過馬路」被撞斷腿！　交通局揭原因

LINE爆災情！相簿「冒陌生人照」用戶狂+1

林家正惦惦融入受訪背景「默默盜壘」

U12亞洲中華5比1韓國　隊史第8冠

更多

最夯影音

更多

小S11年無性生活..提議「開放性關係」　要老公跟妹玩被譴責：他只想玩骰盅

麻將新手坐莊被叫開門拿牌　朋友見她「起身開房門」笑翻

【泰格與雪兒】言語傷害的男友

NewJeans親自宣布「29日起正式解約」　盡全力爭取「NewJeans」團名權利

超狂Coser背10公斤道具　還原《咒術迴戰》乙骨優太

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

青春炸裂！投票抽百項好禮

青春炸裂！投票抽百項好禮

高校街舞嘉年華人氣霸主由你決定！天天投票，抽Switch Lite等百項好禮。

補腦防失智靠這招！

補腦防失智靠這招！

「文里補習班」開課啦！用「薑黃」製作美味的薑黃海鮮燉飯，邊吃邊活化腦筋

一日代銷挑戰！細節滿滿

一日代銷挑戰！細節滿滿

代銷真的這麼辛苦嗎？從鋪床到備資料，全程高跟鞋還不能脫！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面