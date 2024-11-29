川普「肆無忌憚」抗中　賈慶國：大陸應丟掉幻想、準備鬥爭！

▲賈慶國29日視訊參加一場在台北舉行的研討會。（圖／記者陳冠宇攝）

記者陳冠宇／台北報導

川普回鍋白宮，為中美關係帶來變數。現任第十四屆大陸全國政協常務委員賈慶國強調，川普上台對中國來說是「挑戰遠大於機遇」，大陸應該要丟掉幻想，準備鬥爭。台海問題方面，他認為，不排除美國改變對台的戰略模糊政策，並派國務卿等高官訪台，或使台灣駐美代表處轉為實質性外交機構。

由文化大學國發大陸所、中研院政治所、台大政治系、政大東亞所共同主辦的2024當代中國研究國際研討會「習近平主政下中國式社會主義現代化的意涵與前景」，今（29）日於台北舉行，賈慶國以「北京大學國際關係學院教授」身分視訊參加會議，並提出上述觀點。

賈慶國發表題為「美國總統大選後的美中情勢」論文。在台海議題上，賈慶國表示，川普反覆稱自己是「和平總統」，這一定程度上使他會採取相對謹慎的做法。此外，特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）可能也會在台海議題上發揮比較積極的作用，而他始終認為台獨不是選項。

賈慶國認為，美國還可能採取一些行動，不排除提高美台的交往層級，如派國務卿、中情局（CIA）局長、國防部長訪台，或改變台灣駐美代表處的地位為實質性外交機構，並加大對台軍售力度，如出售進攻性武器。

同時，賈慶國指出，美國也可能改變對台的戰略模糊政策。他提到，由於川普的政策具有高度不確定性，而且共和黨議員在對台政策上提出許多改變當前政策的訴求，都不排除川普會進行採納。

中美關係方面，賈慶國表示，川普上台後，美國政治格局出現重大變化，共和黨在「川普化」，美國在進入「川普化」，對中政策會更極端，中美關係會有更多對抗和衝突，但是，他認為川普揚言加徵60％關稅「還不可能」，因為如此「中美貿易就斷了」，更多可能還是談判的籌碼。

另在單邊主義的狀況下，盟國對美國的牽制會減少，使得美國向中國對抗地更加「肆無忌憚」。因此賈慶國總結稱，川普上台對於中國是挑戰與機遇並存，但是挑戰遠遠大於機遇。從中國的角度來講，就是要丟掉幻想，準備鬥爭，因為「我們已經經歷過一屆川普政府」。

