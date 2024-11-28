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挑戰川普式飲食　記者「可樂代替水」日喝12罐…實驗1周結果超慘

挑戰川普式飲食　記者「可樂代替水」日喝12罐…實驗1周結果超慘

▲美國總統候選人川普熱愛速食。（圖／達志／美聯社）

圖文／CTWANT

美國大選日前落幕，由川普（Donald Trump）當選，他喜歡吃速食是眾所皆知的事，於是英國記者親自實驗，挑戰1個禮拜都吃垃圾食物，結果相當痛苦，對速食感到厭惡，也不禁好奇川普是怎麼存活下來的。

川普曾承諾要讓美國「再次健康」，近日卻被拍到和特斯拉執行長馬斯克及候任衛生部長小羅勃甘迺迪（Robert F. Kennedy Jr.），3人一起吃麥當勞，也讓他的日常飲食成為焦點，不但營養不均衡，而且充滿高熱量，而且會吃很多零食，並喜歡以可樂代替水喝，每天可以喝上高達12罐。

挑戰川普式飲食　記者「可樂代替水」日喝12罐…實驗1周結果超慘

▲英國記者挑戰「川普式飲食」1個禮拜。（示意圖／翻攝自pixabay）

據《每日電訊報》報導，英國記者戴維斯（Gareth Davies）實踐「川普式飲食」1周，包括早餐通常不吃其他東西，假如要吃就是培根和煎蛋；午餐也一樣，如果要吃就是肉餅三明治；晚餐則是速食或全熟牛排，三餐之間會喝可樂、吃洋芋片，似乎在麥當勞、肯德基、披薩或牛排間輪替。

戴維斯分享，一開始實驗時他非常熱衷，「吃1周的速食而不用感到內疚？來吧！」萬萬沒想到，不到1小時他就發現自己犯了天大的錯誤，第1天他覺得肚子很餓，之後整整1周都在不滿中度過，「雖然我從來沒有特別餓，但沒什麼食物可以填飽肚子」，身體也受到影響。

戴維斯透露，整個禮拜他的手總是冰冷的，甚至開始脫皮，「這是我從未經歷過的事」，很快地就變成「速食痲瘋病人」。他也幾乎沒有上廁所，尿液就像擠蜂蜜一樣，聞起來像牛肉，而且流出糖漿般的汗水。

戴維斯指出，最糟糕的是就是睡覺時床邊放著一罐可樂，而非一杯水，當他半夜醒來口渴時，只能喝碳酸飲料，因此「簡單喝一口水」成了最渴望的事。完成試驗後，他發現在5天內瘦了2.6公斤，但呼籲不要用這種方法減肥，體重減輕可能只是不良飲食和缺水而導致的脫水。

回想吃垃圾食物的1周，戴維斯坦言從沒感到如此不健康，一生中也從未如此渴望喝水，「坦白說，我不清楚川普怎麼活下來的」。

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