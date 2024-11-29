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「川普就職前」台海局勢恐升溫！北京秀武力　迫使美國新政府退縮

▲▼中國人民解放軍東部戰區 (PLA) 地面部隊向台灣海峽進行遠程實彈演習。（圖／路透）

▲解放軍向台灣海峽進行遠程實彈演習。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

國防記者阿普斯（Peter Apps）29日投書《路透社》指出，儘管烏俄及中東局勢令人擔憂，但五角大廈最關注的仍是台海情勢。他認為，台灣問題可能在川普就職前升溫，而北京將會展示武力，希望讓新川普政府在「支持台灣」方面退縮。

川普11月5日贏得總統大選的2周內，美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）就前往澳洲與亞洲展開巡迴訪問，傳遞出一個簡單的訊息，「美國不會離開。」美國的區域盟友加倍強化與華府及彼此之間的關係，而美國新舊政府的交接也將成為中國攻擊台灣的糟糕時機。

奧斯汀訪問澳洲北部的達爾文（Darwin）時宣布，日本部隊明年將與澳洲及美國海軍陸戰隊在當地演習，菲律賓也會跟著加入。與此同時，五角大廈也宣布，明年1月總統就職期間，美國在亞太地區將會佈署3艘航空母艦，包括一艘從中東地區調來的航母，凸顯了亞洲日益增加的重要性。

阿普斯指出，在川普1月20日就職之前，美中關係可能進一步升溫，儘管目前看起來不會發生流血衝突，但雙方都明確表示，他們的軍事實力與現實能力，足以打一場重大的戰爭。

▲▼ 中國解放軍東部戰區一架共機4日在台灣周邊海域參加軍事演習。照片5日才公開。（圖／路透）

▲一架共機在台灣周邊海域參加軍事演習。（圖／路透）

一名台灣安全消息人士表示，中國「希望在美國政府過渡期間畫下一條紅線，建立起自身權力」，並且擴大其影響力範圍，而衡量上述行動是否可能做到，也成為北京的優先要務。與此同時，拜登政府正在花費最後幾周，再次鞏固與盟友的協議，如果中國發動入侵，這些協議將能顯著提高華府的干預能力。

拜登政府上周批准了20億美元的對台軍售方案，包括防空飛彈。美軍印太司令部司令帕帕羅（Samuel Paparo）上周也宣布，已在一系列機密兵推之中，成功防衛台灣，「我相信台灣可以從空中、陸地與海洋獲得防衛。我們有一些計畫已經在機密環境中進行測試，並且被證明是成功的……美國對台灣的政策沒有改變。」

台灣安全官員28日向《路透社》表示，隨著台灣總統賴清德展開12月6日才會結束的太平洋國家巡訪，他們認為北京將刻意加大環島軍事活動。

不過，儘管3艘美國航母的存在，就是為了確保北京不會輕舉妄動，但很少人預期台灣會立刻遭受攻擊。更有可能的是，中國希望展示武力，讓新川普政府在支持台灣及菲律賓方面卻步。

 
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