王義川遞補立委位！吳崢嗨喊「搶救成功」：恭喜川哥！打假除怪

▲民進黨政策會執行長王義川。（圖／《豈有此呂》）

記者鄺郁庭／綜合報導

勞動部勞發署北分署員工輕生案延燒，矛頭指向前分署長謝宜容疑涉霸凌，部會處理方式掀起輿論，勞動部長何佩珊為此請辭，行政院火速敲定民進黨立委洪申翰出任，並由民進黨政策會執行長王義川遞補不分區立委職務。民進黨發言人吳崢就發文，「恭喜川哥！打假除怪！」直呼搶救王義川成功了。

行政院證實，由不分區立委洪申翰接任新任勞動部長。以及民進黨立委出缺，將由政策會執行長王義川遞補。看到這個消息後，吳崢22日晚間在Threads發文，先是tag洪申翰：「這個時間點絕對是最硬、但也最需要你的崗位！」也不忘王義川：「恭喜川哥！打假除怪！」直呼「搶救王義川成功了！」

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行政院發言人李慧芝22日晚間證實，新任勞動部部長擬由立法委員洪申翰出任；洪申翰委員過去出身於民間團體，不僅為公眾議題發聲，對於公部門就政策與民間溝通的合作模式非常熟稔；而自其擔任立法委員以來，對於勞動議題亦十分關切，尤其在與勞工生計以及安全息息相關的職業災害預防與權利保障等領域更是不遺餘力，戮力健全勞工職場環境。

李慧芝指出，洪申翰委員曾參與立法院議事運作運作並任幹部，對於行政、立法互動嫻熟，卓院長亟欲借重洪委員長才，稍早已徵詢其意願並獲同意，未來勞動部仍有許多重要工作尚待繼續進行，卓院長期許未來的洪申翰部長能夠繼續為國家貢獻己力，在公部門內繼續為勞工朋友打拼。