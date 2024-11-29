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第7屆雅豐盃公益健走將開跑　結合聖誕氣氛歡慶同樂

▲▼ 。（圖／民眾提供）

▲雅豐不動產舉辦第7屆公益健走。（圖／民眾提供）

記者白珈陽／台中報導

雅豐不動產舉辦6屆慈善公益健走，吸引超過2萬4000人參加，累積捐款超過240萬元；第7屆雅豐盃公益健走活動將在12月22日於台中市潭子區僑忠國小起跑，雅豐不動產表示，本次活動也將會為每位跑者捐出100元做公益，今年目標是號召7000名民眾參加，捐款將捐贈清寒優秀獎學金給大雅區的國小、啟明學校及家扶中心。

雅豐不動產說，加上今年已是連續7年舉辦「雅豐盃」慈善公益健走活動，1年比1年熱鬧，今年除了歡樂裝扮比賽健走，還有許多好玩、好吃的攤位，用嘉年華會方式增進聖誕繽紛的氣氛，鼓勵民眾走出門運動。

台中市地政局長吳存金表示，雅豐盃慈善公益健走每年都吸引大批民眾參與，除了健走也做公益，她肯定雅豐不動產團隊拋磚引玉，期盼今年第7屆，能號召超過7000人，在冬日裡為社會帶來善的循環與溫暖力量。

雅豐不動產團隊董事長紀樹能指出，本屆公益健走活動的捐款，將捐贈清寒優秀獎學金給大雅區的上楓國小、神岡區的社口國小、潭子區的僑忠國小、北屯區的頭家國小、豐原區的豐原國中與合作國小、后里區的啟明學校、沙鹿區的家扶中心，感謝台中市政府地政局全力支持和60多家共襄盛舉贊助的企業單位，眾人的愛心讓社會更美好。

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