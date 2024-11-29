前立委簡肇棟食道癌病逝享壽70歲　議員妻：懷念他的淘氣愛抬摃

▲前立委簡肇棟食道癌病逝。（圖／簡肇棟臉書）

記者劉人豪／台中報導

曾任台中縣大里市長的前立委簡肇棟，今天中午驚傳因食道癌病逝，享壽70歲，其妻、台中市議員張芬郁則發文指出，簡肇棟完成在世上70載精彩的旅程，等一切就緒會通知大家來和他敘舊道別，也請為他的遠行默禱祝福。

簡肇棟今年9月突然覺得吃不下東西，到中山附醫檢查，竟是罹患食道癌長達13公分，治療前大出血，陷入昏迷，先進加護病房搶救，後來轉普通病房觀察，賴清德也曾前往探視，但一直沒有清醒，家人也等待奇蹟出現，如今中午傳來壞消息，支持者皆表示哀傷。

簡肇棟的妻子，也是現任台中市議員的張芬郁，在臉書發文指出，「這段時間關心簡肇棟醫師的大家，芬郁和家人難過、沈重的…簡醫師在今天清晨離開了我們完成他在世上70載精彩的旅程，等一切就緒我們會通知大家，來和他敘舊道別，也請為他的遠行默禱祝福！」張芬郁也非常感謝這段時間大家的關心，「他一直都是這麼淘氣愛抬摃和愛練肖話，相信他一定也很想念和大家相處的每一刻！」

簡肇棟，任職大里菩提醫院院長，民主進步黨籍，1998年當選台中縣大里市市長，1999年碰上921大地震，積極投入賑災與重建。2001年底當選第五屆立法委員，2004年底連任失利，2008年初再度失利，但當選人江連福涉及賄選當選無效，簡肇棟於補選中當選。2011年9月因駕車撞死路倒男子並且肇事逃逸，辭去立委，並退出下屆立委選舉，從此淡出政壇，開設仁化診所。