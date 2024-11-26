　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

金牌中華隊簽名球成購物節超級大獎　中市府11／30抽出幸運兒

▲中華隊簽名球。（圖／市府提供）

▲中華隊奪下歷史性的冠軍，其簽名球的珍貴性也飆高，台中市長盧秀燕宣布，11月30日將抽出簽名球給參加購物節活動的民眾。（圖／市府提供）

記者游瓊華／台中報導

中華隊在2024年世界棒球12強賽勇奪冠軍，金牌中華隊簽名球瞬間成為夢幻逸品。台中市長盧秀燕今(26)日表示， 11月30日將在台中購物節活動抽出「六都首顆」Premier 12全隊及啦啦隊CT AMAZE共2顆簽名球，以及現代汽車提供的價值110萬元汽車幸運得主，明起簽名球將展示於市府一樓大廳，歡迎大家參觀；另外，中華隊全隊球員及教練兩年內免費搭乘中捷，其中設籍台中的球員陳冠偉可獲得中捷終身免費搭乘資格。

▲中華隊簽名球。（圖／市府提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲明起簽名球將展示於中市府一樓大廳，歡迎大家參觀。（圖／市府提供）

盧秀燕表示，中華隊奪冠她十分開心，市府也推出3方案慶祝，首先，市府有2顆特別的球，一顆為中華隊全體球員的簽名球，另一顆則是中華隊12位球員及12位啦啦隊CT AMAZE成員的簽名球，非常珍貴，兩顆簽名球將於11月30日台中購物節活動抽出幸運得主；第二，現代汽車也共襄盛舉，提供一輛價值110萬元的汽車，當日將同時抽出幸運得主；第三，11月30日、12月1日YouBike每人12個小時免費騎乘，台中有超過1300個站點、逾1萬2000輛YouBike，歡迎市民朋友同樂。

盧秀燕指出，獎勵要與時俱進，市府再擴大修正獎勵範圍，只要被中央認定為國際性正式大賽，如這次世界棒球12強賽事，台中另外加碼中央頒發的國光獎金10%，因此，設籍在台中的陳冠偉除了拿到中央國光獎金700萬元外，台中再獎勵10%即70萬元，市府認為國際重要的競賽，也會頒發6000元到1萬2000元不等的獎金

此外，選手能夠充分發揮，教練的指導跟支持非常重要，市府也修正獎勵教練機制，設籍台中的教練指導的選手參加奧運或亞運獲得前6名，市府最高提供中央發布獎金的10%，鼓勵教練們作育英才、投身體育。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／台灣隊冠軍遊行！萬人湧英雄谷揮國旗　勝利紙花滿天飛
潘傑楷老婆發聲「曹佑寧，對不起」！　曝 《KANO》男主角真
「台灣尚勇」登國際陳傑憲喊統一的驕傲　被點名打MLB自謙未達
為古林站台突被問12強台灣奪冠　 栗山英樹仍展現風範回應
獨／陳傑憲母3年前控警欺街友　陳其邁低調暗助...內幕曝光
采盟硬搶C位！董事長皺眉道歉「脫口3字」　網更怒：根本提油救
LIVE／台灣英雄大遊行　陳傑憲總統府發表談話
奪金牌後第一件事「找老婆」　陳傑憲曝理由：希望他們在安全的地

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

腸病毒疫情拖跨年！羅一鈞示警「國中小個案反常激增」常見症狀曝

直擊台灣隊冠軍遊行！萬人湧英雄谷揮國旗　勝利紙花滿天飛

采盟免稅店「亂搶C位」臉書遭灌爆！　鞠躬道歉後...粉專重新開張了

金牌中華隊簽名球成購物節超級大獎　中市府11／30抽出幸運兒

親眼目睹玻璃工藝的璀璨之美！集結台灣、日本、丹麥等國「六大類作品」美哭觀眾

中華電信工會爭取加薪擬發動罷工　陳世凱喊話：勞資好好溝通

獨／陳傑憲母3年前控警欺街友　陳其邁低調暗助...內幕曝光

采盟硬搶C位！董事長皺眉道歉「脫口3字」　網更怒：根本提油救火

台灣封王！酸「不知道在高興什麼」　牛肉湯老闆：只是個人看法

潘傑楷老婆發聲「曹佑寧，對不起」！　曝 《KANO》男主角真相

林昱珉刺青、嚼檳榔被稱「8+9」！林母現身駁斥：他認真、外語又好

重溫台灣棒球偉大的夜晚！4：0完封日本12強賽奪冠

#辜仲諒 掏手帕拭淚 向兄弟國手鞠躬：謝謝你們為國家努力

台灣棒球英雄光榮返台　4架F-16V升空伴飛

比莉只獲准唱兩首：因為比他紅XD　周湯豪自豪「我們是地球最酷母子」

陳傑憲手抓MVP狂喊「我老婆咧?」台灣好男人超深情

台灣棒球英雄光榮歸國！　桃園機場「水門禮」迎接

台灣棒球英雄回來了！桃機水門禮迎接

【重溫精彩好球】 #林家正 全壘打震撼全場！

#郭俊麟 賽後嗑燒肉開直播破萬人看 #陳冠宇 吃幾碗飯成焦點

腸病毒疫情拖跨年！羅一鈞示警「國中小個案反常激增」常見症狀曝

直擊台灣隊冠軍遊行！萬人湧英雄谷揮國旗　勝利紙花滿天飛

采盟免稅店「亂搶C位」臉書遭灌爆！　鞠躬道歉後...粉專重新開張了

金牌中華隊簽名球成購物節超級大獎　中市府11／30抽出幸運兒

親眼目睹玻璃工藝的璀璨之美！集結台灣、日本、丹麥等國「六大類作品」美哭觀眾

中華電信工會爭取加薪擬發動罷工　陳世凱喊話：勞資好好溝通

獨／陳傑憲母3年前控警欺街友　陳其邁低調暗助...內幕曝光

采盟硬搶C位！董事長皺眉道歉「脫口3字」　網更怒：根本提油救火

台灣封王！酸「不知道在高興什麼」　牛肉湯老闆：只是個人看法

潘傑楷老婆發聲「曹佑寧，對不起」！　曝 《KANO》男主角真相

北市男加入投資群組要匯20萬　行員報警攔阻...2車手被逮

公務員比照學校設「心理健康假」？　考試院長被提名人：原則上可行

台東宣講團前進校園　國中反毒反詐騙宣導

快訊／彰化台1線驚悚連環撞！　轎車連撞路邊10車...多車爛毀

被樂天告知將大幅降薪　田中將大親曝離隊原因：沒我的位置了

腸病毒疫情拖跨年！羅一鈞示警「國中小個案反常激增」常見症狀曝

肌膚乾燥還有小顆粒？換季穩膚精選保養清單

直擊台灣隊冠軍遊行！萬人湧英雄谷揮國旗　勝利紙花滿天飛

采盟免稅店「亂搶C位」臉書遭灌爆！　鞠躬道歉後...粉專重新開張了

年節不孤單！台灣房屋志工為華山孤老家庭大掃除

萌弟開玩具車「倒車入庫」　網見超強技術：輸給3歲小孩

生活熱門新聞

中華隊接機災難　陳傑憲護妻兒動怒

台灣封王！牛肉湯老闆酸「不知在高興什麼」：贏得了WBC日本隊再說

即／中華隊淪配角！采盟搶C位「董座鞠躬道歉」畫面曝光

亂問林昱珉炎上　記者道歉了：萬分抱歉

快訊／蹭中華隊C位合照　「采盟免稅店」遭灌爆關臉書

免稅店搶蹭C位合照中華隊　遭灌爆改名「黃巾之亂」

林昱珉沒嚼檳榔！球迷曝「這個吃了嘴巴真的會紅」

棒球員都早婚嗎　他查中華隊驚呆了

快訊／蹭中華隊C位大合照！采盟免稅店道歉了

中華隊封王非僥倖　光情蒐就花1200萬

恐升級強烈冷氣團　探8℃時間曝

台灣奪冠「在台日人曝心聲」　點名這位選手爆紅

關於「投手林昱珉」的8件事！21歲要當爸了

陳傑憲返台「又在找老婆」！夫妻恩愛對話曝

更多熱門

相關新聞

「台灣尚勇」登國際陳傑憲喊統一的驕傲　被點名打MLB自謙未達世界高標

「台灣尚勇」登國際陳傑憲喊統一的驕傲　被點名打MLB自謙未達世界高標

中華隊在本屆世界12強棒球賽中一路過關斬將奪下金牌戰，場邊的觀眾與球迷也因為應援曲嗨翻天。改編自統一獅應援曲「統一尚勇」的「台灣尚勇」，一路響奏到日本，此次擔任隊長的陳傑憲也直言是「統一的驕傲」，這首歌很有震撼力、很有影響力；至於被外媒力捧可以打MLB，他則謙稱，「我不認為我自己有達到世界的最高標」，只是這次賽會很幸運展現出來給大家看到。

12強接機亂入！采盟今致歉　黃揚明轟別只蹭合照：要道歉就贊助中職

12強接機亂入！采盟今致歉　黃揚明轟別只蹭合照：要道歉就贊助中職

「台北城市冠軍英雄」惹議　蔣：即刻修正

「台北城市冠軍英雄」惹議　蔣：即刻修正

星巴克買1送1等2小時　店員苦笑

星巴克買1送1等2小時　店員苦笑

台灣封王！酸「不知道在高興什麼」　牛肉湯老闆回應了

台灣封王！酸「不知道在高興什麼」　牛肉湯老闆回應了

關鍵字：

中華隊簽名球12強台中市

讀者迴響

熱門新聞

中華隊接機災難　陳傑憲護妻兒動怒

台灣封王！牛肉湯老闆酸「不知在高興什麼」：贏得了WBC日本隊再說

即／中華隊淪配角！采盟搶C位「董座鞠躬道歉」畫面曝光

林昱珉機場被問「日本有賣檳榔嗎」　網狂罵記者

PEETA葛格前妻出事

亂問林昱珉炎上　記者道歉了：萬分抱歉

陳傑憲辣妻「大尺度上空照」被翻出！絕美畫面掀暴動

差一拍就成功！陳晨威盜本壘震撼日本轉播

已婚男演員騙砲！激戰單身女9次

傳賴清德想「500紙鈔」改印台灣隊　中央銀行回應了

快訊／蹭中華隊C位合照　「采盟免稅店」遭灌爆關臉書

免稅店搶蹭C位合照中華隊　遭灌爆改名「黃巾之亂」

陳傑憲大哥、父母相繼離世　2兄姊暖挺

林昱珉沒嚼檳榔！球迷曝「這個吃了嘴巴真的會紅」

棒球員都早婚嗎　他查中華隊驚呆了

更多

最夯影音

更多

林昱珉刺青、嚼檳榔被稱「8+9」！林母現身駁斥：他認真、外語又好

重溫台灣棒球偉大的夜晚！4：0完封日本12強賽奪冠

#辜仲諒 掏手帕拭淚 向兄弟國手鞠躬：謝謝你們為國家努力

台灣棒球英雄光榮返台　4架F-16V升空伴飛

比莉只獲准唱兩首：因為比他紅XD　周湯豪自豪「我們是地球最酷母子」

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

青春炸裂！投票抽百項好禮

青春炸裂！投票抽百項好禮

高校街舞嘉年華人氣霸主由你決定！天天投票，抽Switch Lite等百項好禮。

泡麵星級料理 挑戰營養師

泡麵星級料理 挑戰營養師

「文里補習班」開課啦！重現節目中米其林三星主廚安成宰示範的「大蒜泡麵」

限貸令衝擊！購屋者自保攻略

限貸令衝擊！購屋者自保攻略

購屋安心不擔憂！專家分享避免違約賠償的策略，解析新政策衝擊

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面