金牌中華隊簽名球成購物節超級大獎　中市府11／30抽出幸運兒

▲中華隊奪下歷史性的冠軍，其簽名球的珍貴性也飆高，台中市長盧秀燕宣布，11月30日將抽出簽名球給參加購物節活動的民眾。（圖／市府提供）



記者游瓊華／台中報導

中華隊在2024年世界棒球12強賽勇奪冠軍，金牌中華隊簽名球瞬間成為夢幻逸品。台中市長盧秀燕今(26)日表示， 11月30日將在台中購物節活動抽出「六都首顆」Premier 12全隊及啦啦隊CT AMAZE共2顆簽名球，以及現代汽車提供的價值110萬元汽車幸運得主，明起簽名球將展示於市府一樓大廳，歡迎大家參觀；另外，中華隊全隊球員及教練兩年內免費搭乘中捷，其中設籍台中的球員陳冠偉可獲得中捷終身免費搭乘資格。

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▲明起簽名球將展示於中市府一樓大廳，歡迎大家參觀。（圖／市府提供）



盧秀燕表示，中華隊奪冠她十分開心，市府也推出3方案慶祝，首先，市府有2顆特別的球，一顆為中華隊全體球員的簽名球，另一顆則是中華隊12位球員及12位啦啦隊CT AMAZE成員的簽名球，非常珍貴，兩顆簽名球將於11月30日台中購物節活動抽出幸運得主；第二，現代汽車也共襄盛舉，提供一輛價值110萬元的汽車，當日將同時抽出幸運得主；第三，11月30日、12月1日YouBike每人12個小時免費騎乘，台中有超過1300個站點、逾1萬2000輛YouBike，歡迎市民朋友同樂。

盧秀燕指出，獎勵要與時俱進，市府再擴大修正獎勵範圍，只要被中央認定為國際性正式大賽，如這次世界棒球12強賽事，台中另外加碼中央頒發的國光獎金10%，因此，設籍在台中的陳冠偉除了拿到中央國光獎金700萬元外，台中再獎勵10%即70萬元，市府認為國際重要的競賽，也會頒發6000元到1萬2000元不等的獎金

此外，選手能夠充分發揮，教練的指導跟支持非常重要，市府也修正獎勵教練機制，設籍台中的教練指導的選手參加奧運或亞運獲得前6名，市府最高提供中央發布獎金的10%，鼓勵教練們作育英才、投身體育。