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年節不孤單！台灣房屋志工為華山孤老家庭大掃除

▲▼年節不孤單！台灣房屋志工為華山孤老家庭大掃除。（圖／華山基金會提供）

▲年節不孤單！台灣房屋志工為華山孤老家庭大掃除。（圖／華山基金會提供，下同）

生活中心／綜合報導

農曆新年將至，家家戶戶準備慶祝團圓，但許多弱勢長輩卻孤苦無依，備感寂寞。為此，華山基金會發起第22屆「愛老人愛團圓」公益行動，募集年菜於除夕送至孤老家中，傳遞團圓溫暖。

華山孤老多缺乏親人陪伴，身體不佳、經濟有限，難以應付年末大掃除。11月26日，華山基金會與台灣房屋義工聯手，協助孤老清潔家居，讓他們迎接乾淨舒適的新年，感受社會的關懷與春節的溫馨氛圍。

▲▼年節不孤單！台灣房屋志工為華山孤老家庭大掃除。（圖／華山基金會提供）

▲義工們帶著滿滿的愛心分工合作，將散落四處的雜物一一整理清掃。

76歲的陳奶奶，獨居在新北樹林，患有焦慮症，家中堆滿各式各樣的雜物，幾乎無處落腳。華山基金會長年關懷陳奶奶，日漸建立信任關係，終於讓她同意年節大掃除活動。當天，義工們帶著滿滿的愛心分工合作，將散落四處的雜物一一整理清掃，房間逐漸變得明亮寬敞。陳奶奶眼神輕鬆與感激，告訴大家：「平常沒有人愛我，今天終於有人愛我了，非常感謝華山」，彷彿掃除了心中長年累積的抑鬱，家的溫暖似乎又回到了她的生活中。

華山基金會新北地區服務近1,200位，常年提供三失孤老（失能、失智、失依）關懷訪視、年節關懷、促進社會參與、陪同就醫等服務。期盼各界發揮愛心，響應「2025愛老人愛團圓」公益行動，支持「愛老人」認助計畫，1,250元/月、15,000元/年或隨喜，讓愛不缺席。愛心專線：(02)2254-7923 魏先生；郵政劃撥帳號：19830278；線上捐款網址：https://pse.is/5rm9cv

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