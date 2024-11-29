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網美來台被撞畫面曝！當場「斷腿傷肺」送醫　初判肇事原因出爐

記者陸運陞／新北報導

IG有4.6萬人追蹤的泰國網美茱麗葉來台觀光旅遊，日前在新北市新店裕隆城附近，穿越馬路遭機車撞上，導致右腿骨折，目前還躺在醫院接受治療。警方調查，事故發生地點，因天色昏暗又加上為一處停車場出入口，並未設置行人穿越道，導致機車騎士未注意，才引發該起事故。

▲▼網美茱麗葉未依規定穿越馬路，遭騎機車的張男攔腰撞上。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲網美茱麗葉未依規定穿越馬路，遭騎機車的張男攔腰撞上。（圖／記者陸運陞翻攝）

據了解，身材姣好、外型甜美的37歲泰國網美茱麗葉，本名PASSAWEE，護照性別記載是男性，為一名變性網美。上個月（10）持觀光簽證來台觀光旅遊，但在27日晚上10時許，在新店品牌路穿越馬路時，由於天色昏暗，騎機車準備返家的20歲張姓男子，未注意路況下，直接攔腰撞上穿越馬路的茱麗葉，發生事故後雙方都倒地不起。

▲▼網美茱麗葉未依規定穿越馬路，遭騎機車的張男攔腰撞上。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲網美茱麗葉遭撞，現場留下斑駁的血跡。（圖／記者陸運陞翻攝）

救護車抵達，發現網美茱麗葉除了右腳有骨折情況，肺部受傷、四肢也有擦挫傷的情況，而騎機車的張男，四肢也有擦挫傷；救護車將2人送醫後，警方依規定至現場處理、採證，張男未有酒駕情況，初步研判，疑似因張男未注意車前狀況，又加上茱麗葉未依規定穿越車道，才導致引發該起事故，但詳細肇事原因，仍待進一步釐清。

▲▼網美茱麗葉未依規定穿越馬路，遭騎機車的張男攔腰撞上。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲事故發生地點為一處停車場出入口。（圖／記者陸運陞翻攝）

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