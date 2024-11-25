新北男致電友人後騎到碧潭大橋　落水送醫不治

▲警消在碧潭大橋附近尋獲王男。（圖／記者陸運陞翻攝）

記者陸運陞／新北報導

新北市新店區今天（25日）中午12時許，碧潭東岸停車場附近傳出有民眾落水。警消獲報抵達，立即派員下船艇搜救，經過一段時間搜尋，順利尋獲一名溺水男子，救起時已無呼吸、心跳，立即送往醫院急救，經搶救後仍宣告不治，目前警方正通知家屬到院，並製作筆錄釐清落水原因。

據了解，死者為56歲王姓男子，稍早前打電話給友人，告知有輕生意圖，並騎機車到碧潭大橋，警方獲報，立即通報並展開協尋，鎖定王男最後身影出現在碧潭東岸停車場，警方在停車場內發現王男機車，隨後通知消防分隊前來救援，經分隊下水搜尋順利尋獲，將其救上岸送醫，經確認為王男。

▲警消獲報立即抵達，並派員下船艇下水救援。（圖／記者陸運陞翻攝）

警方封鎖現場，對王男的機車採證，並擴大調閱監視器釐清，初步排除有外力介入，目前已通知住在外地的家屬，將到醫院了解，並進一步釐清王男輕生原因，後續將依規定，報請檢察官進行相驗事宜。

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▲王男向友人透漏輕生，隨後被警方發現在碧潭落水，送醫後仍宣告不治。（圖／記者陸運陞翻攝）