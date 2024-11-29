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健身網美公然色色！器材上「摩擦私密處片」瘋傳　慘被封殺

▲▼健身網美公然色色！器材上「摩擦私密處」　被取消會員資格。（圖／翻攝@indianara_jung）

▲印蒂亞娜拉拍攝猥褻影片，被多間健身房取消會員資格、禁止入內。（圖／翻攝@indianara_jung，下同。）

記者吳美依／綜合報導

巴西健身網美印蒂亞娜拉（Indianara Jung）近期錄製了數十部影片，看似記錄認真鍛鍊的過程，卻都趁機在器材座位上「摩擦私密處」，動作明顯且帶有濃厚性暗示，也因此被多間健身房取消會員資格、禁止進入。

一部19日發布的影片顯示，印蒂亞娜拉使用健身車時，刻意在座椅上磨擦私處，還露出意味深長的微笑，絲毫不顧及其他會員的感受。一些粉絲似乎很喜歡這些影片，不僅狂按愛心，還敲碗要求「多po一點」，但也有人無法接受，「我可以忘掉這一幕嗎？」

@indi..jung ♬ som original - Motivado Soldado

不過，業者對此怒不可遏，決定把她列入黑名單。聖卡塔琳娜州（Santa Catarina）連鎖健身房「The Wave」已經宣布，取消印蒂亞娜拉的會員資格，同時開始調查她曾經在哪些分店拍片。鄰近的南里約格蘭德（Rio Grande do Sul）一間健身房也宣布採取類似措施。

▲▼健身網美公然色色！器材上「摩擦私密處」　被取消會員資格。（圖／翻攝@indianara_jung）

印蒂亞娜拉在成人平台OnlyFans經營頻道，在Instagram及TikTok也分別擁有120萬與16.8萬粉絲，如今深陷猥褻影片爭議，但她本人至今都還沒有正式回應。

AV女優專找「寂寞阿公」拍片色色！　被3間養老院禁止探視

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