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泰國網紅旅台過馬路一半慘遭「拖行數公尺」　被撞斷腿心酸感嘆

泰國網紅旅台慘遭「撞斷腿」　心酸嘆：想穿回高跟鞋

▲泰國網美茱麗葉長相甜美，有著一雙修長美腿。（圖／翻攝自IG／@numyen_juliet）

圖文／CTWANT

新北市新店區10月27日深夜一名37歲的泰國女子茱麗葉提著行李，走在裕隆城附近時，因不熟悉路況，在穿越馬路時遭一名20歲張姓機車騎士撞上，被拖行數公尺，造成她右腳骨折、四肢多處擦傷，肺部也受損，幸好送醫後保住一命。事後茱麗葉在社群PO出美照感嘆「想再穿回高跟鞋」，希望自己能早日康復。

根據《三立新聞》報導，茱麗葉是一名泰國網美，在IG上擁有4.6萬粉絲。當時茱麗葉因天色昏暗，對周圍環境又不熟悉，過馬路時沒注意到張男騎車經過，不慎被撞倒在地，動彈不得，現場血跡斑斑。警方接獲報案後立刻到場，協助將她送醫治療。雖然撿回一命，但原本開心的台灣旅遊行程因此中斷，讓茱麗葉心情大受影響。

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▼茱麗葉上月到台灣旅遊，不幸發生車禍。（圖／翻攝自Threads）

泰國網紅旅台慘遭「撞斷腿」　心酸嘆：想穿回高跟鞋

茱麗葉坦言，這是她人生中第一次發生車禍，更沒想到是在台灣遇到。她表示，雖然對這次來台旅遊不幸受傷的經歷感到遺憾，但她仍感謝警消及醫護人員的幫助。

茱麗葉事後在社群媒體上發文，分享一張過去穿著粉紅高跟鞋的美照，表示希望能早日康復，再次穿回她最愛的高跟鞋。

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