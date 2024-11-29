莊瑞雄「自爆賭球版」影片逐字稿曝！　臉書喊告被洗版

記者葉國吏／綜合報導

網紅「館長」陳之漢掀起的球版（簽賭）之亂，民進黨立委莊瑞雄日前自爆玩過球版。莊瑞雄駁斥表示內容被移花接木。不過如今質詢影片被公布，甚有逐字稿佐證，儘管莊瑞雄喊告，但網友仍紛紛湧入臉書洗版。

▲民眾黨指控莊瑞雄曾自爆玩過球版。（圖／民眾黨提供）

立院民眾黨團主任陳智菡公布質詢影片與公報表示，影片中莊瑞雄說，「他們在競選總統時，我們也是賭到要死」，這句話又是什麼意思？為什麼說過的話不承認？

陳智菡指出，莊瑞雄質詢內容談到「我身邊很多人是在賭博，如果賭運彩也還好，可是他們是賭非法的，就是一般講的球版，就是地下運彩，你不知道這個球版，代表你都沒有在賭，但我多少有在賭」。

▲莊瑞雄質詢公報。（圖／民眾黨提供）



另外逐字稿也被貼上網路，根據10月15日國會紀錄，莊瑞雄說「我身邊有很多人都在賭博！如果是賭這個運彩也還好，可是你知道都是賭什麼嗎？是賭非法的，就是一般講的球版嘛。這個是地下運彩。如果真的是要玩運彩，我們政府跟委託機關發行就可以玩了，可是為什麼大家不玩？就算不好玩，一年還有600億，那如果好玩呢？為什麼會跟地下運彩那個所謂的球版差那麼多？部長，你知道嗎？這樣代表你都沒有在賭，我多少有在賭，你知道嗎？」

莊瑞雄接著說明賠率，現在的運彩賠率是1.5，但地下非法球版是1.9；他更強調「部長，要和跟地下運彩拚啦！他們1.9，我們也可以1.9啊！政府又有税收...韓院長在笑了，你看！在他們競選總統的時候，我們也是賭到要死，何況這個是正常的運動彩券！你那個退佣的文化不對，第二個，你那個賠率跟地下運彩差太多，讓人家覺得你都毫無吸引力，到最後讓他們在那邊猖獗，造成一大堆組頭。部長，你簡單回應一下好不好？」

▲莊瑞雄針對球版風波發文。（圖／翻攝臉書）

莊瑞雄27日晚間發文表示斷章取義，要求民眾黨道歉！立刻下架不實加工圖卡，甚至揚言「「如果有講過玩球版，借我一把刀，我就切腹」」。

不過網友隨著逐字稿以及影片曝光後仍湧入臉書洗版「有玩就承認！影片都有了！不要再裝了好嗎？！假鬼假怪！」、「鞠躬道歉，然後自己了斷吧 哈哈哈哈哈哈 說謊都不臉紅欸 莊先生 要切要辣嗎？」