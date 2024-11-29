簡舒培按鈴申告館長「維基被改了」　網灌爆轟雙標！她回：等你告

▲簡舒培挨轟雙標。（圖／翻攝自維基百科）

記者曾筠淇／綜合報導

網紅「館長」陳之漢日前自爆做過球版（簽賭），民進黨台北市議員簡舒培、陳賢蔚28日現身台北地檢署，按鈴控告館長涉犯賭博、詐欺、組織犯罪條例第2條等罪嫌。不過，就有網友認為，簡舒培對同黨委員的相同問題選擇無視，只按鈴申告館長，因此在她的維基百科頁面上留下「雙標」評價。

簡舒培昨日至台北地檢署按鈴申告館長，結果沒多久後，她的維基百科頁面就被寫下「雙標先鋒」。目前實際查看頁面，則已經改為「2024年11月28日按鈴提告網紅館長自曝曾任『版手』棒球簽賭的組頭，卻對同黨委員相同問題選擇無視，完美呈現台灣政治人物雙標文化的特色」。

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除此之外，也有網友在簡舒培的臉書粉專底下留言，「莊瑞雄告了沒」、「莊瑞雄呢」、「議員真認真！請問今天要提告莊瑞雄了嗎？千萬不要雙標嘿」、「瑞雄等你喔」、「快舉報莊雄雄啊，別雙標了」、「莊瑞雄不用順便告嗎？不然只是作秀的」。

還有網友表示，「請連莊大立委一起告，他除了球版連總統大選也在玩，不要雙標，我最看不起雙標的人，不要害賴清德民調又下降了」。簡舒培則回應網友，「等你去告，快一點，我笑你不敢」。

▲簡舒培回應網友。（圖／翻攝自Facebook／簡舒培 台北真速配）

此外，簡舒培也在「藥師林士峰」的粉專上回應，「經（禁）得起考驗怕什麼？與其在直播大放厥詞，不如去跟檢察官說清楚，藥師林士峰你要幫館長洗地嗎？」「莊委員有開記者會澄清了，不相信你可以學我，勇敢一點，我笑你不敢。」「過一天了，今天去告了嗎？拿出勇氣！不要當孬孬」。

▲簡舒培回應。（圖／翻攝自Facebook／藥師林士峰）

回顧此事，簡舒培認為館長是受到許多年輕人喜歡的網紅，但卻將球版這件事拿來說嘴，「你該做的是跟全台人民棒球迷道歉，說你年少輕狂、無知不懂事，而不是消費球迷。」既然館長稱只簽賭美國職棒，那就在檢方啟動調查後，拿出證據說清楚。

除了館長，民進黨立委莊瑞雄也被質疑有玩過球版。莊瑞雄質詢時提到，「我身邊很多人都在賭博，如果是來賭這個運彩也還好，可是你知道都是賭什麼嗎？是賭非法的，就是一般講的球版嘛，這個是地下運彩」、「為什麼會跟地下運彩那個所謂的球版差那麼多？部長，你知道嗎？這樣代表你都沒有在賭，我多少有在賭」。

▲簡舒培（右）、陳賢蔚（左）至台北地方檢察署按鈴申告館長。（圖／記者許靖騏攝）

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此話一出，民眾黨立刻做成圖卡控訴，指莊瑞雄自爆玩過球版。不過莊瑞雄則指出，有看完整質詢影片就可以知道，他原話說「我多少也有在玩」，並且舉例現在合法運彩賠率太差，甚至還沒提到還需要串關，導致市場吸引力不足，所以我再接續向卓院長具體的說「合法運彩不好玩，比不過地下球版」。

莊瑞雄更說，他是在談如何讓合法運動彩券設計得更好，結果卻被移花接木，「如果我有講過我有玩球版，借我一把刀，我就切腹」，要求民眾黨下架圖卡並道歉。他也說，為了自己的名譽，必須提起民事訴訟。