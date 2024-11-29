莊瑞雄自清沒玩過球版斥白抹黑　綠黨團：民眾黨自知造謠已下架貼文

▲民進黨立委莊瑞雄。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

民眾黨指控TPBL職籃會長、民進黨立委莊瑞雄，日前質詢稱玩過球版。莊怒斥被移花接木，要求民眾黨拿出證據，若有他就拿刀自我了斷。不過當天質詢稿曝光，莊瑞雄社群遭大批留言洗版。對此，民進黨團幹事長吳思瑤今（29日）受訪時表示，民眾黨刻意圍魏救趙，為了救館長把莊瑞雄扯進來，莊也要求民眾黨下架發文圖卡，民眾黨下架原始貼文，代表自知造謠，明知做錯還是要變本加厲加碼攻擊，見笑轉生氣。

莊瑞雄指出，有看完整質詢影片就可以知道，他原話說「我多少也有在玩」，並且舉例現在合法運彩賠率太差，甚至還沒提到還需要串關，導致市場吸引力不足，所以我再接續向卓院長具體反映「合法運彩不好玩，比不過地下球版」，幫運動彩券發聲，那是他的職責，民眾黨卻拿這個做攻擊。

吳思瑤表示，昨天莊瑞雄正式召開記者會，嚴厲譴責民眾黨造謠抹黑，所以針對民眾黨刻意圍魏救趙，為了救館長把莊瑞雄扯進來，莊也要求民眾黨下架發文圖卡，民眾黨下架原始貼文、抽換圖卡，代表自己知道確實造謠被抓包。

吳思瑤指出，明知道自己做錯了卻還是要變本加厲加碼攻擊，這是見笑轉生氣，為了搶救黃國昌的好朋友館長而不擇手段，繼續抹黑、造謠。

吳思瑤強調，莊瑞雄昨天記者會嚴正澄清沒有涉入任何地下運動簽賭，自曝當過球版的是民眾黨好朋友館長，莊瑞雄沒有就沒有，請停止抹黑、造謠的行為。