莊瑞雄喊「有說玩球版就切腹」遭打臉　謝寒冰酸：刀記得向民眾黨借

記者郭運興／台北報導

網紅「館長」陳之漢近日掀起球版(簽賭)之亂，引起議論。民眾黨則指控TPBL職籃會長、民進黨立委莊瑞雄質詢也自爆玩過球版。莊瑞雄駁斥「如果有講過玩球版就切腹」，隨後民眾黨公布質詢影片與逐字稿，莊瑞雄確實提到「我多少有在賭」，引起網友批評「影音證據非常清楚，要說到做到」。對此，媒體人謝寒冰29日表示，硬拗解決不了問題，反正切腹，又沒說切誰的腹，去買盤黑鮪魚腹，不就皆大歡喜了嗎？對了，記得刀要向民眾黨借。

莊瑞雄昨日遭民眾黨指控「玩球版」，他火速出面駁斥，有看完整質詢影片就能知道，他原話是說「我多少也有在玩」，明明在談如何讓合法運動彩券設計更好，以壓制地下博弈的市場及其衍伸的治安問題，卻被移花接木，「如果有講過我有玩球版，借我一把刀，我就切腹」。

旋即，民眾黨又公布當天質詢影片與公報逐字稿，莊瑞雄質詢時確實提到「你不知道球版，代表都沒有在賭，但我多少有在賭」、「韓院長在笑了，他們在競選總統時，我們也是賭到要死」。

▼民眾黨指控莊瑞雄曾自爆玩過球版。（圖／民眾黨提供）

對此，謝寒冰表示，莊瑞雄否認自己有簽賭，還嗆說「要向民眾黨借刀切腹」，結果被抓個正著，慘遭網友炎上。

謝寒冰表示，建議莊委員，硬拗解決不了問題，反正說切腹，又沒說切誰的腹，去買盤黑鮪魚腹，一邊切一邊請大家吃，不就皆大歡喜了嗎？對了，記得刀要向民眾黨借啊。

●還想看更多...

►再控莊瑞雄玩球版 民眾黨秀影片、公報：選總統賭到要死何解？

▼莊瑞雄質詢逐字稿。（圖／民眾黨提供）