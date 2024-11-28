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最高檢察署推出「オレオレ（猜猜我是誰？）」 防詐反賄劇場

▲最高檢察署28日發表會同時播放「正氣4-『法律 童話 物語』」微電影。（圖／最高檢察署提供）

▲最高檢察署28日發表會同時播放「正氣4-『法律 童話 物語』」微電影。（圖／最高檢察署提供）

記者陳崑福／台北報導

為響應法務部鄭銘謙部長柔性司法政策，使法律知識更貼近國人生活，最高檢察署透過2025年「法律 童話 物語」公益桌曆，以國人耳熟能詳的中外童話故事，由紫檢察官（Murasaki Kenji）帶領大家展開瑰麗的法律之旅，這種以趣味化的方式普及法律教育，更是柔性司法最佳例證。公益桌曆一經推出，旋即獲得熱烈迴響，預購期間已經超過4,000本預購登記，最高檢察署緊急追加2,000本，6,000本全部售罄，訂購單仍不斷湧入。

▲最高檢察署28日發表會同時播放「正氣4-『法律 童話 物語』」微電影。（圖／最高檢察署提供）

▲最高檢察署28日發表會同時播放「正氣4-『法律 童話 物語』」微電影。（圖／最高檢察署提供）

最高檢察署感謝國人支持，今(28)日發表會同時播放「正氣4-『法律 童話 物語』」微電影，由最高檢劉建志檢察官與許文琪檢察官擔任主持人，並由張安箴檢察官擔任劇情旁白，活潑生動極受好評，日後將編制成YouTube影片並上傳供全國人民觀賞。

最高檢察署表示，法律不應該是冷冰冰的，它是與我們生活息息相關，透過經典童話故事，能讓國人在潛移默化中學習法律知識，以輕鬆的方式接觸法律，讓法律教育深入每個角落。本次「法律 童話 物語」桌曆的發行讓各階層的大小朋友參與，不僅讓法律教育更具創意，也讓更多人意識到法律的魅力與力量。在童話與法律的交織下，這種以趣味化的方式普及法律教育，更是柔性司法嘗試性的作法，也希望大家能夠喜歡和支持。

▲最高檢察署28日發表會同時播放「正氣4-『法律 童話 物語』」微電影。（圖／最高檢察署提供）

▲最高檢察署28日發表會同時播放「正氣4-『法律 童話 物語』」微電影。（圖／最高檢察署提供）

為加強114年農漁會選舉反賄選與防制詐欺宣導，最高檢察署推出「オレオレ（猜猜我是誰？）防詐反賄劇場」，將兩大社會議題融入戲劇演出，以紅鷺代表感情騙子；以白鷺代表投資詐欺；以黑鷺代表黑吃黑的騙子；以迷彩鷺代表賄選政客，共同危害社會安定，最後由代表檢察官的老鷹將其繩之以法，表現出邪不勝正。該劇透過永平工商表演藝術科同學以生動的情節與幽默的表演，與會人士咸感生動活潑，笑聲不斷。

「オレオレ」意指日文中的「是我、是我」電話詐騙，相當於臺灣的「猜猜我是誰」，詐騙者冒充親友謊稱急需金錢來騙取受害者財產。近年來在臺灣類似詐騙手法層出不窮，與選舉期間的賄選現象共同成為亟需解決的社會犯罪。透過劇場形式，法律教育能更深入民眾生活，以寓教於樂的方式提升對詐騙與賄選的警覺性，由於效果良好，最高檢察署將研議進行全國北中南的巡迴演出。

老鷹以銳利的鷹眼和高超的獵捕技術而聞名，正如檢察官在案件偵查中，不放過任何蛛絲馬跡，敏銳地捕捉犯罪線索，還原事實真相讓犯罪無所遁形。由於老鷹因社會變遷，生存受到各種威脅，為加強環境保護與野生動物保育，最高檢察署首次舉辦臺灣之鷹特展，透過這次跨領域的合作，國人可以經由特種保育動物展覽，瞭解臺灣本土稀有的特種老鷹，除了提醒我們環境保護的重要性，更結合「オレオレ防詐反賄劇場」以老鷹比喻檢察官偵查犯罪，維護社會治安，更象徵著「正義必勝」。

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