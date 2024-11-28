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嘉義地區漁會選舉查察期前策略會議　宣示反賄選決心

▲▼ 嘉義地檢署召開「嘉義地區農、漁會選舉查察暨反賄選宣導」聯繫會議 積極反賄、查賄 維護民主價值 。（圖／嘉義地檢署提供）

▲▼ 嘉義地檢署召開「嘉義地區農、漁會選舉查察暨反賄選宣導」聯繫會議與各友軍積極查賄 。（圖／嘉義地檢署提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義地檢署因應114年各級農漁會選舉查察工作，強化轄內偵查輔助機關，對於法務部、最高檢察署所提示加強農、漁會選舉違法行為之查緝與防範，28日上午在署3樓會議室，舉行「嘉義地區114年農漁會選舉查察暨反賄選宣導聯繫會議」。

臺灣高等檢察署臺南檢察分署黃玉垣檢察長、葉麗琦主任檢察官蒞臨指導，由本署陳松吉檢察長主持會議，邀集法務部調查局嘉義縣調查站江耿宗主任、嘉義市調查站魏男烜主任、南部地區機動工作站調查專員伍孟輝、法務部廉政署南部地區調查組專門委員鄭佳虹、嘉義縣警察局許益祥副局長、嘉義市政府警察局余鴻恩副局長、嘉義縣政府農業處許彰敏處長、嘉義縣政府政風處蔡仲欣副處長、嘉義市政府建設處陳怜惠科長、嘉義市政府政風處鄭詠吉科長，嘉義縣、市警察局所屬各分局長、偵查隊大隊長及本署主任檢察官、檢察官、檢察事務官、政風室主任、觀護人等共同與會。會議中，由檢、警、調、政風各機關、單位，就此次選舉期程、各農漁會選舉情勢、妨害選舉態樣、檢舉獎金發放及檢舉人身分保密、選舉期間發布相關新聞之注意事項等節，分別進行簡報，並盤整各機關辦理查察賄選與反賄選宣導各項工作規劃與進度，以期彙集共識、嚴正執法，有效打擊妨害選舉案件，端正選風。

▲▼ 嘉義地檢署召開「嘉義地區農、漁會選舉查察暨反賄選宣導」聯繫會議 積極反賄、查賄 維護民主價值 。（圖／嘉義地檢署提供）

▲臺南高分檢黃玉垣檢察長出席嘉義地檢署召開「嘉義地區農、漁會選舉查察暨反賄選宣導」聯繫會議致詞  。（圖／嘉義地檢署提供）

臺南高分檢黃玉垣檢察長指出，嘉義縣市係農業大縣，農漁會選舉係地方公職人員選舉之前哨戰，而此次選舉之競選期間，適逢農曆春節，應及早佈雷，避免有心人士利用年節活動，假借集體出遊、餐會或年節送禮名義，進行妨害選舉行為；勉勵與會機關及所屬人員，深入瞭解各農漁會選情，分析有效情資，勇於執法，確保農漁會選舉得以平順進行、平安落幕。

▲▼ 嘉義地檢署召開「嘉義地區農、漁會選舉查察暨反賄選宣導」聯繫會議 積極反賄、查賄 維護民主價值 。（圖／嘉義地檢署提供）

▲嘉義地簡陳松吉檢察長 。（圖／嘉義地檢署提供）

陳松吉檢察長表示，該署正式展開農漁會選舉查察、反賄選宣導工作，並具體指示分區查察座談會、查賄教育訓練等工作之期程，強調積極佈線，加強情資蒐報，掌握各候選人所屬派系及動向，就選情較激烈之特定區域，列為重點查察對象，積極關注選情發展及有無金錢、暴力介入等不法情事。此外，選前之選舉活動高峰期間適逢農曆春節，提醒各機關需做好執勤準備與人力安排，隨時掌握選舉動態，以團隊辦案方式，積極查辦，查察過程務必嚴守程序正義，遵循偵查不公開原則，避免引發不必要之爭議，務使此次選舉得以公平、公正、平和的進行。

▲▼ 嘉義地檢署召開「嘉義地區農、漁會選舉查察暨反賄選宣導」聯繫會議 積極反賄、查賄 維護民主價值 。（圖／嘉義地檢署提供）

本署轄內共計20個農會、1個漁會，業由執行秘書姜智仁主任檢察官期前劃分查察責任區、部署分區查察人力，本次選舉查察、反賄選宣導各項工作，將結合轄區檢、警、調、廉等機關（單位）的力量，採取縝密部署與合作，多元蒐報情資，精準過濾，並秉持「不問對象、黨派、身分、地位，一律嚴偵速辦」原則，共同打擊任何影響農漁會選舉公平性的行為，以期打造清明選舉環境，維護乾淨選風，以有效維護農漁民之權益。
【檢舉賄選專線0800-024-099（撥通後請按4）】

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