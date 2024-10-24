警界父子檔連手偵破共諜案　天道盟副組長賣軍機！高檢署起訴10人

▲檢察總長邢泰釗頒獎給宜蘭地檢署及警方等相關單位人員 。（圖／最高檢察署提供）

記者陳崑福／台北報導

臺灣高檢署23日偵結李姓男子等10人違反國家安全法、貪污治罪條例、陸海空軍刑法等案！該案係由宜蘭縣警察局羅東分局林聖展偵查佐，聯手任職刑事警察局的父親，主動發掘報請宜蘭地檢署偵辦，上報臺高檢偵辦，該案為史上第一件由基層警察偵破的國安案件，堪稱司法警察偵辦國家安全的經典案例，檢察總長邢泰釗到宜檢頒獎給相關單位及人員。

宜蘭地檢署黃智勇檢察長昨(23)日召開「偵辦國安案件檢警聯席精進會議」，該案國安辦案團隊臺高檢王盛輝檢察官、宜蘭地檢周懿君主任檢察官、曾尚琳檢察官、羅東分局林聖展偵查佐及刑事警察局林志賢偵查正等於會上分享偵辦心得。

邢泰釗總長親赴宜蘭地檢署嘉勉臺高檢、宜檢警國安團隊的辛勞及貢獻，尤其對於宜蘭縣警察局羅東分局林聖展偵查佐能敏銳察覺不法，報請指揮，抽絲剝繭因而破獲本件境外敵對勢力於我國軍發展間諜組織，堪稱司法警察辦理國家安全案件之典範。

羅東分局林聖展偵查佐表示，「當時是在偵辦連署行賄罪勘查犯嫌手機時，發現有軍人自稱有販賣軍事資料的情形，第一時間向曾尚琳檢察官報告，地檢署非常重視，召集分局及刑事局組成專案小組偵辦」。「特別感謝刑事警察局林志賢偵查正即我父親。發現本案之後，就找他一起共辦，他在可退休年紀，仍願意請調刑事警察局做我的榜樣，從來沒有想過我們父子可以一起偵辦這麼大型的案件」。

宜蘭地檢曾尚琳檢察官指揮羅東分局偵辦選舉罷免法案件時，發現天道盟旗下分會受境外敵對勢力指示，在國內吸收現役軍人刺探軍事（國家）機密，並誘使拍攝投降影片，發展間諜組織。臺灣高等檢察署、宜蘭地檢署、羅東分局、刑事警察局及國防部政治作戰局立即組成專案團隊，積極向上追溯犯罪組織源頭及犯罪架構，臺灣高等檢察署於昨（23）日偵結，對天道盟寶陽會副組長李姓被告及陳00、彭00、李姚00、張00、林00、陳00、陳00、劉0、吳00等10名曾為或現為軍人分別洩漏或交付多項軍事（國家）機密；拍攝投降之心戰影片，向中國大陸表示效忠，分別依貪污治罪條例、陸海空軍刑法、國家安全法提起公訴。

臺高檢署王盛輝檢察官表示：「本案顯現地檢署有偵辦國安案件的能力，並交出漂亮的成績」「發展組織案雖然是二審管轄，但我認為好的案子跟好的線索，一定是靠第一線的檢察官在偵辦案件時，細心抽絲剝繭，從扣案證物中去發掘」。

宜蘭地檢周懿君主任檢察官表示：「太陽聯盟是本土幫派，本案境外敵對勢力的資助，已經從傳統的台商或特定政治理念的人改變方向，對我國本土黑道組織及宮廟系統進行滲透，更容易接觸財務困窘的官兵，進而滲透到基層軍隊組織當中」。

「偵辦此案時，最高檢察署編印的『2023國家安全法刑事案件講習（首長班）』講義是很重要的參考資料，黃智勇檢察長借我後，我跟承辦檢察官反覆仔細閱讀，幾乎將那本講義翻爛」。邢總長隨即指示，提供宜蘭地檢國安辦案團隊每人一本最高檢察署編印的「2023國家安全案件偵查要領彙編」。

邢泰釗總長表示，「維護國家安全人人有責，宜蘭縣警察局林志賢偵查正與林聖展偵查佐父子，積極發揮司法警察職權，偵破重大現役軍人違反國家安全案件，此為史上第一件由基層警察偵破的國安案件，可謂為典範案例。」

最高檢察署呼籲：覆巢之下無完卵，國人應對國家安全遭敵對勢力逐步侵犯提高警覺，發現有不法行為，請儘速向檢察機關檢舉，如符合獎勵保護檢舉貪污瀆職辦法等，最高可獲得檢舉獎金（新台幣）1000萬元。