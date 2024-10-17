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最高檢察署發行2025公益桌曆　經典童話故事闡述法律

▲最高檢察署發行2025年「法律 童話 物語」公益桌曆 。（圖／最高檢察署提供）

▲最高檢察署發行2025年「法律 童話 物語」公益桌曆 。（圖／最高檢察署提供）

記者陳崑福／台北報導

最高檢察署2025年「法律 童話 物語」公益桌曆，具有經典性、知識性與實用性，民眾可至最高檢察署、政府出版品展售門市（預購與販售通路包含：「國家書店」、「五南文化廣場」等，成品預計於11月中旬後陸續出貨。）或撥打最高檢察署預購專線：（02）23167583，公益價格每本200元，價款全數撥入國庫作為公益之用。

最高檢察署於2023年底，為強化反賄選宣導，司法史上首次由檢察機關自行製作公益桌曆，發表上市兩週，各通路庫存即全部售磬，深獲國人喜愛。不僅在國內熱銷，於今年9月間「日本經濟新聞」拜訪最高檢察署邢泰釗總長致贈來臺採訪日本記者嶋崎雄太，返國後在其日本檢察界友人大受好評，爭相索閱，對我國檢察機關國際形象有著正面效果。

▲最高檢察署發行2025年「法律 童話 物語」公益桌曆 。（圖／最高檢察署提供）

正如2019年臺灣臺北地方檢察署未動支公務預算下，協助拍攝之《木曜4超玩》「一日檢察官」，自同年7月首播，在YouTube之觀看次數迄2024年10月8日已累計超過323萬次，透過影片，國人清楚認識檢察官的工作。

為宣導法務部打詐綱領，透過公私協力，淨化人心，全民攜手防詐，最高檢察署特別精選來自於安徒生童話、格林童話等經典故事作為2025年「法律 童話 物語」公益桌曆每月封面主題，並精選各類司法名案、佳句。透過精心刻畫的童話插圖與選句，傳達「法律不應只著力於表面可見的描寫，而是直入精神殿堂之內」意涵，透過國人耳熟能詳的溫馨童話故事，探究法律蘊含的多元性與精義。

▲最高檢察署發行2025年「法律 童話 物語」公益桌曆 。（圖／最高檢察署提供）

而「法律 童話 物語」公益桌曆精選小王子、雪后、愛麗絲與紅心皇后、銀河鐵道之旅、魔笛前傳、威尼斯商人、白雪公主、仙履奇緣、「飛鼠 山豬 梅花鹿」、小紅帽、寒夜曙光、皮諾丘奇幻人生等12個經典故事作為主題，分別闡述法律不同的面向與意義。

如「法律 童話 物語」一月份，特別以法國「小王子」童話，玫瑰對小王子之所以特別，是因為小王子願意花時間細心灌溉，玫瑰也願意對他盡情綻放，相互珍惜。法律源於社會契約，契約中個人存在的意義，構築於對他人願意付出與培養責任感，因此產生相互的連結與需要，透過小王子與玫瑰的關係說明法律的意義。

▲最高檢察署發行2025年「法律 童話 物語」公益桌曆 。（圖／最高檢察署提供）

2025年「法律 童話 物語」公益桌曆，除展現檢察官堅持正義、守護司法價值外，整體設計重視臺灣在地人文地景、傳統價值及兼顧國人使用習慣，標明24節氣，提醒國人注意氣候變化、調節作息。每月封面結合臺灣風情，整體以色彩豐富的風格展現本土司法美學，希望透過本次公益桌曆發行傳達檢察官隨時與國人同在，凝聚民心，深化法治意識，守護臺灣民主價值。

「法律 童話 物語」公益桌曆，透過瑰麗奇幻的各類精彩創作，以貼近生活的視野詮釋法律，如7月份白雪公主與七矮人受困洞穴場景，即源自美國法理學家富勒於1949年發表的洞穴奇案，無數法律學生曾以此就法律與道德的關係進行辯證。

▲最高檢察署發行2025年「法律 童話 物語」公益桌曆 。（圖／最高檢察署提供）

讓法律走入童話，將這些枯燥的法律文字轉化為貼近生活的圖樣，兼顧生活化與趣味化的理念，讓國人更易親近法律世界的不同面貌，落實法律生活化。

此外，為促進國人對「守護國安」、「全民防詐」及「全民反賄」的瞭解，透過有獎徵答鼓勵全民參與，期藉由寓教於樂之方式達到法律宣導之目的。凡親至該署參加預購者，參與徵答且全部答對，最高檢察署將擇期抽出3名幸運民眾，致贈「臺灣之鷹」擬真動物模型。

預購網站連結如下：
國家書店：https://www.govbooks.com.tw/books/144416
Pinkoi亞洲跨境設計購物平台: https://www.pinkoi.com/product/xS5hfRSb
五南文化廣場：https://www.wunanbooks.com.tw/epaper.php?eid=503
五南蝦皮商城：https://tw.shp.ee/17vX7Py
博客來網路書店：https://www.books.com.tw/products/0011003774?sloc=main
誠品線上：https://www.eslite.com/

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