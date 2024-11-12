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最高檢察署發行2025年公益桌曆　預購熱烈加印2千本

▲最高檢察署發行公益桌曆加印2000本 。（圖／最高檢察署提供）

▲最高檢察署發行公益桌曆加印2000本 。（圖／最高檢察署提供）

記者陳崑福／台北報導

為宣導法務部打詐綱領，透過公私協力，淨化人心，全民攜手防詐，最高檢察署組成檢察官團隊特別精選來自於安徒生童話、格林童話等經典故事作為2025年「法律 童話 物語」公益桌曆每月封面主題，並精選各類司法名案、佳句，透過小王子、愛麗絲、白雪公主、仙度瑞拉帶領國人展開瑰麗法律之旅，獲得熱烈迴響，加印2000本，售完為止。

▲最高檢察署發行公益桌曆加印2000本 。（圖／最高檢察署提供）

▲最高檢察署發行公益桌曆加印2000本 。（圖／最高檢察署提供）

2025年「法律 童話 物語」公益桌曆自113年10月21日開放限量預購迄今，首波登記達4000本，迅速在國人熟知MOMO購物網成為圖書影音類「暢銷精選」熱銷TOP1，民眾撥打服務專線02-23167583詢問或直接至最高檢察署現場預購民眾不斷。為回應國人熱烈支持，最高檢察署11日緊急追加2000本，將於11月15日起正式銷售，每本公益價200元。

今年10月間日本京都大學名譽教授酒卷匡看到「法律 童話 物語」公益桌曆極為喜愛，隨即置於書桌觀賞；日本有斐閣出版社編輯部長對此一桌曆亦來文讚譽，對我國檢察機關形象有著正面效果。

2025年「法律 童話 物語」公益桌曆，首波限量預購登記4,000本已搶購一空，因應民眾熱烈支持，最高檢察署緊急追加2,000本，將於11月15日起正式銷售，售完為止。

2025年「法律 童話 物語」公益桌曆具有經典性、知識性與實用性。歡迎國人親至最高檢察署、政府出版品展售門市（販售通路包含：「國家書店」、「五南文化廣場」等）或撥打最高檢察署服務專線：（02）23167583，公益價格每本200元，價款全數撥入國庫作為公益之用。

「法律 童話 物語」公益桌曆之購買方式：
一、網路購買：
1. 國家書店：https://www.govbooks.com.tw/books/144416
2. Pinkoi亞洲跨境設計購物平台：https://www.pinkoi.com/product/xS5hfRSb
3. 五南文化廣場：https://www.wunanbooks.com.tw/epaper.php?eid=503
4. 五南蝦皮商城：https://tw.shp.ee/17vX7Py
5. 博客來網路書店：https://www.books.com.tw/products/0011003774?loc=P_0004_094
6. 誠品線上：https://www.eslite.com/
7. MOMO購物：https://momo.dm/iifquf
二、現場購買：直接至最高檢察署（臺北市貴陽街一段235號一樓服務台）或下列政府出版品展售門市洽詢購買。
1. 國家書店松江門市：台北市中山區松江路209號1樓，電話：（02）2518-0207
2. 五南基隆海洋書坊: 基隆市北寧路2號，電話：（02）2463-6590
3. 五南北大店:新北市三峽區大學路151號(台北大學內-商學大樓1F)，電話：（02）2368-3380
4. 五南文化廣場台中總店：台中市西區臺灣大道二段85號，電話：（04）2226-0330
5. 五南嶺東店：台中市嶺東路1號，電話：（04）2385-3672
6. 五南高雄店：高雄市新興區中山一路262號，電話：（07）235-1960
7. 五南政府出版品物流中心：台中市北屯區軍福七路600號，電話：（04）2437-8010
三、電話購買：於上班時間內撥至訂購專線(02)23167583洽詢購買。
四、轉帳購買：
1.經最高檢察署確認訂單後，請務必根據您訂購的「金額」，將款項匯入以下帳戶（不包含跨行轉帳手續費或匯費）：
金融機構代號:0000022中央銀行國庫局
戶名:最高檢察署
帳號:24232002129006
2.因上開帳戶為國庫帳號，匯款時，應注意下列事項：
（1）須臨櫃匯款。(匯款費每筆30元)
（2）無法自動櫃員機ATM轉帳。
（3）目前僅開放兆豐銀行網路銀行匯款。
3.匯款完成，請務必提供姓名（名稱）、匯款帳號後5碼，俾利最高檢察署查對款項及開立收據。查對款項後會立即寄出。

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