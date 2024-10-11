助朱國榮落跑「超跑達人」輕判1年2月　檢提上訴...要求沒收游艇

▲超跑達人周哲男提供遊艇幫助朱國榮逃亡，檢方公布遊艇照片。（圖／最高檢察署提供）

記者吳銘峯／台北報導

國寶集團總裁朱國榮去年棄保潛逃海外、下落不明，台北地檢署起訴涉嫌提供遊艇助朱偷渡的「超跑達人」周哲男等人，最後周男竟獲輕判1年2月。最高檢察署召集北檢研議後，認為判決太輕，決議上訴第二審，並以遊艇為犯罪工具為由，請求追繳沒收遊艇，或先前購買遊艇的金額175萬美元（約新台幣5600萬）。

刑案纏身的朱國榮，在龍邦炒股案中二審遭判刑8年，另外在中信國寶案中，二審也重判16年，2起案件讓朱國榮坐立難安，雖然交出5億1700萬元保金，但朱國榮仍在去年9月傳出棄保潛逃的消息，目前下落不明。高院也對他發布通緝，時效到2053年。

▲最高檢察署公布朱國榮潛逃時，登上遊艇的照片。（圖／最高檢察署提供）



檢方分案偵辦，最後查出，朱國榮去年9月7日到住處轄區派出所完成例行報到後，當晚就由周男開車載他直奔台南安平港，搭乘周男所有的遊艇，並由鍾姓船長父子3人，將他載往菲律賓佬沃。任務達成後，周男隨即將遊艇開到蘇比克灣，委託出售。檢方調查後，將周哲男等10人依照《入出國及移民法》提起公訴。

法院審理時，周否認犯案，自稱遭到朱國榮矇騙，一審獲得輕判有期徒刑1年2月。案件判決後，最高檢察署召集台北地檢署專案人員，共同開會研議。會後決議，本案因判決太輕，將由北檢提出上訴，請求二審高等法院加重刑度。

此外，最高檢也指出，周男搭載朱國榮偷渡的遊艇，是案發前以175萬美元購入，案發後馬上到蘇比克灣委託出售，顯然遊艇就是本案的犯罪工具，除了分案查明遊艇流向，並向法院聲請扣押、沒收或追徵遊艇價額，避免周男繼續利用遊艇犯罪或變價獲利，確實打擊犯罪，預防再犯。

▼檢方公布周男遊艇的照片，並請求法院追繳沒收抵償該遊艇的價額，美金175萬元。（圖／最高檢察署提供）