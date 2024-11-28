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台東3男駕車屏東訪友　車輛故障逢假日…內埔警協助回家

▲內埔警分局萬巒派出所警員沈昱愷、陳亮宇聯絡拖吊業者拖吊故障車輛 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲內埔警分局萬巒派出所警員沈昱愷、陳亮宇聯絡拖吊業者拖吊故障車輛 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

3位年輕人從台東駕駛自小客車到屏東找友人，途經沿山公路與萬巒富山路時發生故障，由於適逢假日，多數拖吊業者休假，求助內埔警分局，警方到場協助聯絡拖吊業者進行拖吊，他們也順利聯絡家人前來帶返家，返家前，一再向警方道謝。

內埔警分局萬巒派出所警員沈昱愷、陳亮宇，日前接獲110通報，在萬巒鄉沿山公路與富山路口有民眾需要警察協助，員警到場後發現一輛自小客車故障拋錨停於路邊。

兩人到場後，立即將巡邏車停放故障車輛後方，並開啟警示燈及擺放三角錐，以警示過路民眾，避免發生危險。

經員警初步查看，該部自小客車左前方煞車碟盤脫落，無法行駛。另車上萬姓等3名20歲的年輕人表示，從台東縣駕車到屏東要找朋友，不料車輛故障，由於遇到星期日，多數維修廠商皆未提供拖吊服務，不得已才會找警方幫忙。

員警得知立即連繫當地熱心拖吊業者，順利派車協助拖吊，讓他們能再通知家屬前來接回，離開前，他們不斷向警方道謝並握手致意，一再道謝。

內埔警分局長郭譯隆提醒民眾，車輛遠行前請先檢查，以避免故障拋錨，打壞遊興，如遇突發事故可撥打110或尋求鄰近派出所幫忙。

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