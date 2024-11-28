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無法繳攤位費！慈善家陳樹菊伸援手　險幫詐團開帳號洗錢

▲警方邀陳樹菊現身以實際案例宣導反詐騙。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲警方邀陳樹菊現身以實際案例宣導反詐騙。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣政府為強化全民防詐意識，於28日由副縣長王志輝率同警察局長梁東山主持打詐儀錶板記者會，並由二位副局長、主任秘書、督察長、四位分局長、刑警大隊長及公關科長等共同宣誓打詐決心，會中不僅向民眾報告詐欺現況及數據，也邀請慈善家陳樹菊女士及被害人親屬前來和大家分享實際遇上詐騙的經驗，了解詐騙集團行騙的手法及話術。

副縣長王志輝表示，近期詐欺手法層出不窮，且隨著科技不斷更新，識詐能力較佳的青壯年受騙案例也越來越多；尤其詐騙集團最常使用網路接觸被害者，因此在網路上看到任何訊息都必須提高警覺。另外內政部警政署為讓民眾瞭解全國詐欺現況，於9月1日推出「打詐儀錶板」，並每日公布全國詐欺數據及實際案例故事等，民眾可以至警政署165反詐騙官網查看，即時了解政府打詐成效。

梁東山局長報告台東縣詐欺現況，自1至10月份全縣詐騙案件共發生524件，財損金額新臺幣1億2300萬餘元，其中詐騙手法以「假投資」182件最高，占整體34.73%；財損方面亦以「假投資」金額1億零92萬元最高，占總財損81.87%，另統計數據顯示台東縣受理數和財損數皆是全島19縣市中最低。

另外梁局長也向大家分享「打詐儀錶板」數據，全國於11月26日當天詐欺發生628件，共損失4億4,678萬餘元，其中也是「假投資」手法為最大宗；而臺東縣當日詐騙發生7件，損失257萬餘元，相關數據皆低於其他縣市，警方將會持續加強打擊詐欺及識詐宣導工作。

隨後由陳樹菊女士分享親身經歷，陳女士提到過去在市場擺攤時曾遇上有詐騙集團欲騙取金融帳戶，有一男子每天打電話跟她寒暄，突然有一天，男子稱其帳戶有問題無法繳交市場攤位費，請陳女士協助開設銀行帳戶，她拿著證件及印章前往銀行，幸好開戶前特別詢問在場警察，才知道原來遇上詐騙。

陳樹菊也提醒各位，事前查證非常重要，天下沒有白吃的午餐，若遇上覺得奇怪的事情一定要先詢問縣府或警方，守護大家的辛苦錢。

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