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男男活春宮？外送員激情「埋頭吞吐」警察下體　忘情瞬間全被拍

▲▼男男活春宮？外送員激情「埋頭吞吐」警察下體。（圖／翻攝自Ｘ／@DuangThemoon）

▲泰國一名外送員疑似在警局外替警察公開口交，目前尚未鎖定2人身分。（圖／翻攝自Ｘ／@DuangThemoon）

記者王佩翊／編譯

泰國一段「男男活春宮」影片在網路上瘋傳，只見一名外送員埋頭替一名身穿警察制服的男子口愛，畫面外流後引發爭議。對此，曼谷警方嚴正否認有警員在警察局外公然進行性行為。而網友也替警察緩頰指出，也許影片內的並非真正的警察，而是在網路上購買警察制服的A片演員。

社群媒體X用戶「พระจันทร์ ลายกระต่าย」11月26日上傳了一段2名男子公然在路邊口交的影片，只見其中一人身穿外送員制服，另一人則是穿著警察制服。該名用戶配文寫道，「超級噁心！這個警察是哪來的？為什麼這麼無恥？」

從影片中可以看到，身穿綠色外送平台制服的男子坐在路邊，隨後便替另一名身穿警察制服的男子「吞吐」。泰國媒體Channel 7報導指出，影片的背景與曼谷的一間警察局相同。對此，最初發布影片的X網友也證實，這部影片就是由該間警察局內的工作人員傳送給他。

該間警察局的警員隨即接受採訪並澄清，影片中身穿警察制服的男子並警局內的警員，並猜測，很有可能是成人影片的演員。

許多網友也猜測，影片中的2名男子並非真正的警察或外送員，而是色情影片的演員，因為這些制服可以很輕易地從各個網購通路取得。

 
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