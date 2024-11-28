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大陸 大陸焦點 特派現場

陸警猥褻未成年繼女　被害人勇敢出庭：希望給自己前半生一個交代

▲▼性侵、性騷、性暴力、少女。（圖／CFP）

▲遭到繼父猥褻的女孩勇敢出庭作證。（示意圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

上海一名基層警察被控涉嫌猥褻繼女，案件於今（28）日在虹口區法院一審開庭。被害女孩梅子（化名）主動要求出庭，她的母親李女士表示，「她希望能給自己的前半生一個交代。」起訴書提到，2010年至2012年，劉姓警察多次對被害人實施猥褻行為，被害人未滿14歲；就強制猥褻犯罪事實，2015年、2018年、2021年，有三次對被害人猥褻的行為。

▲猥褻幼年妓女的劉姓員警手寫悔過書。（圖／翻攝紅星新聞）

▲猥褻未成年繼女的劉姓員警手寫悔過書。（圖／翻攝紅星新聞）

《紅星新聞》報導，被指控的犯罪事實均發生於同一地點。李女士透露，事發地即為自己與劉姓警察的共同居所。她回憶，在2010年前後，梅子小學五年級時，梅子曾清楚地表達過自己被劉某濤猥褻，而後，她將女兒送至生父處居住。2015年，女兒在假期再次來到李女士處，女兒告知李女士，自己再次被猥褻，李女士希望報警，「劉某濤跪下來求我，他寫下了承諾書（悔過書）。」

根據劉姓警察寫的承諾書顯示，我劉某濤（劉姓警察，下同）在與李女士這段婚姻關係中，多次犯下重大過錯，給李女士身體與精神上造成不可逆的傷害（婚姻存續期間曾與多名女子發生無數次性關係，最不可饒恕的是，2015年8月16日早上跑到房間對繼女猥褻，這讓李女士不肯再原諒我）。

李女士提到，女兒在2018年回家取衣服，又遭到劉姓警察猥褻，直至2021年，考慮到女兒工作通勤便利，李女士建議女兒與自己居住，「有一次做飯時，她曾聽到女兒尖叫，並注意到劉某濤從女兒房間走出。」

李女士強調，女兒梅子主動提出要出庭作證，「我希望她不要去，但她堅持出庭，她認為劉某濤對自己造成了傷害，要給自己前半生一個交代，她是一個善良、勇敢的人。」
 

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