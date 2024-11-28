買咖啡1萬送2千！業務先匯錢反露餡　警破假路易莎詐騙案

▲買咖啡1萬送2千新型詐騙手法 。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

新型詐騙「假路易莎業務」現形！住在台東縣池上鄉的洪姓女子(約28歲)，於28日9時許，急忙慌張的走進池上分駐所，一開口就向值班警員莊永長說「有人匯2000元到我帳戶內，我該怎麼辦？」，一開始聽的莊員是一頭霧水，隨後在洪女出示社群聊天記錄後，莊員這才驚覺，原來洪女險些掉入「路易莎業務」買1萬咖啡禮券可獲得2000元回饋的新型詐騙！所幸她警覺性高沒匯出1萬元，並立即至警所諮詢，讓自己免於遭詐。



俗話說的好「天下沒有白吃的午餐」！洪女透過網路社群，偶然認識自稱「凱瑞」(化名)的男子，後與對方相互加LINE聊天，「凱瑞」自稱是路易莎咖啡的業務，指稱目前公司有舉辦周年回饋活動，就是「購買1萬元禮券可獲得1萬2000元回饋」可現賺2000元。

洪女禁不住他一再的推薦，於是在「凱瑞」的引導下至假的路易莎官方網站註冊。但因她帳戶內不足1萬元購買禮券，所以遲遲沒有匯款。這讓「凱瑞」誤認為是自己「演技」不夠好，所以未獲得洪女的信任。所以「凱瑞」放出大招，便向洪女謊稱已先行墊支1萬元的禮券款項，同時已將2000元的回饋金匯到她的帳戶內了。

洪女查閱帳戶，果真有2000元入帳。但她越想越不對勁，直覺可能有詐，於是至警所諮詢。莊員一聽就跟洪女說，妳遇到的就是近期「假路易莎業務」的新型詐騙手法，還好妳沒匯款，不然錢就有去無回了。另外這匯入帳戶的2000元妳不要提領，並將匯款帳戶紀錄提供給165反詐騙中心，將其凍結並追查源頭，以免再有人遭騙。洪女聽完員警詳細解說，她才鬆了一口氣，也對員警說「不會將帳戶、提款卡及密碼提供給他(凱瑞)，也不再相信網友說的話了」。

關山警察分局表示，咖啡與現代人生活高度相關，現在假投資詐騙手法多元，不止股票、期貨、虛擬貨幣等投資標的會遭詐騙集團利用，警方近來獲報詐團開始假冒知名咖啡品牌詐騙民眾，以賺取回饋金、儲值獲利等名義，誘騙民眾投入資金。民眾如於網路上看到知名品牌活動廣告，應向該品牌公司或客服人員查證，或向165反詐專線諮詢。