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嘻哈四爺！陳傑憲昔嗨唱《辣台妹》畫面曝　網敲碗：跨年上台唱

▲▼世界12強棒球賽冠軍戰，大會MVP陳傑憲。（圖／記者李毓康攝）

▲陳傑憲。（圖／記者李毓康攝）

記者施怡妏／綜合報導

台灣拿下2024世界棒球12強賽冠軍，舉國歡騰，其中「台灣隊長」陳傑憲因俊俏外型，加上寵妻顧家的形象，收穫大票粉絲，過往的影片也被翻出，2021年他在「獅吼音樂祭」與林子豪組成「豪傑再憲」，演唱頑童MJ116的《辣台妹》，嘻哈四爺的帥氣模樣，讓許多網友大讚「這個男人沒有極限！」

陳傑憲2016年與蘇智傑和林志賢組成「小獅隊」，在統一獅的「獅吼音樂祭」中演唱《我是真的愛上你》。隔年，他又與蘇智傑組成「雙傑」，演唱了《帥到分手》。2021年他再次登台，與林子豪組成「豪傑再憲」，帶來頑童MJ116的《辣台妹》。

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許多網友看完後狂讚，「看完12強來看四爺唱歌，希望能再唱一次」、「陳傑憲真的多才多藝！唱歌也不輸男歌星」、「直接出唱片」、「跨年直接壓軸」、「怎麼可以這麼帥啦」、「許願台南跨年晚會找傑憲」、「太扯了，留點活路給別人」、「還有什麼是隊長不會的」、「這個男人是真的沒有極限是吧」。

「台灣隊長」陳傑憲近期爆紅，被圈粉的律師李怡貞列出他6大寵妻事蹟，包括「送老婆的生日禮物是世界冠軍」、「用心記錄每個家庭時光」、「超大方曬妻曬娃」、「忙碌之餘儀式感也不缺席」、「感同身受老婆的育兒辛苦」、「雙向奔赴的婚姻」，大讚陳傑憲是模範老公的表率。

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