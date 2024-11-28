中華隊奪冠帥爆「她卻迷上日本隊1人」　大票妹子被圈粉：王牌風範

▲中華隊拿下12強冠軍舉國同歡。（圖／記者李毓康攝）

記者周亭瑋／綜合報導

中華隊在「世界12強冠軍賽」以4比0完封日本，英雄們也受到國人追捧。不過，一名女網友就笑說，看完冠軍賽，反倒迷上日本隊的王牌投手戶鄉翔征；沒想到這番話釣出大票同好，紛紛洗版留言「我也是其中之一」、「感覺是個很溫暖的人」。

女網友日前在Threads發文直呼，「中華隊贏得冠軍，卻被戶鄉翔征圈粉，同一個畫面看了好幾次、停留好幾次。」

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此話一出，引起熱烈回響，不少女網友笑回，「想求問戶鄉的IG，想追蹤他，但查不到」、「他長得好像竇驍」、「看完冠軍賽完全被圈粉，好可愛」、「自從看完冠軍戰，我每天都在思考，怎麼樣才能把自己嫁給戶鄉」、「他的發言真的是令人敬佩，頂尖王牌的氣度與風範啊」、「圈粉+1，之後會持續關注他，是個很有風度的可愛大男生」、「抬頭看球被打出去的那一幕，莫名被吸引住！那個淺淺一笑」、「戶鄉翔征明年的年薪是3億日幣。這種國際賽小插曲，根本就是浮雲而已」、「對小孩也超級溫柔，感覺會是好爸爸，很高情商的回覆，真的很圈」、「已經是巨人隊最年輕、有日幣三億年薪的投手了」。

▲日本隊落居亞軍，球員神情落寞，前排中為戶鄉翔征（20號）。（圖／記者李毓康攝）

24歲的戶鄉翔征，2018年進入東京讀賣巨人隊，4年後便拿下隊史上最年輕的三振王，年薪約台幣3788萬元，是日本的王牌投手之一。

這回冠軍賽，他先發5局挨2轟、失4分，吞下敗投挨轟；而他受訪時則表示，被敲出全壘打是自己實力不足，往後會更加努力訓練，爭取再次入選日本隊。這番話展現了風度與謙虛，被大票一日球迷讚爆。