　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

中華隊奪冠帥爆「她卻迷上日本隊1人」　大票妹子被圈粉：王牌風範

▲▼中華隊在12強賽完封日本，韓媒以「東京巨蛋大慘案」形容日本隊。（圖／達志影像／美聯社）

▲中華隊拿下12強冠軍舉國同歡。（圖／記者李毓康攝）

記者周亭瑋／綜合報導

中華隊在「世界12強冠軍賽」以4比0完封日本，英雄們也受到國人追捧。不過，一名女網友就笑說，看完冠軍賽，反倒迷上日本隊的王牌投手戶鄉翔征；沒想到這番話釣出大票同好，紛紛洗版留言「我也是其中之一」、「感覺是個很溫暖的人」。

女網友日前在Threads發文直呼，「中華隊贏得冠軍，卻被戶鄉翔征圈粉，同一個畫面看了好幾次、停留好幾次。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

此話一出，引起熱烈回響，不少女網友笑回，「想求問戶鄉的IG，想追蹤他，但查不到」、「他長得好像竇驍」、「看完冠軍賽完全被圈粉，好可愛」、「自從看完冠軍戰，我每天都在思考，怎麼樣才能把自己嫁給戶鄉」、「他的發言真的是令人敬佩，頂尖王牌的氣度與風範啊」、「圈粉+1，之後會持續關注他，是個很有風度的可愛大男生」、「抬頭看球被打出去的那一幕，莫名被吸引住！那個淺淺一笑」、「戶鄉翔征明年的年薪是3億日幣。這種國際賽小插曲，根本就是浮雲而已」、「對小孩也超級溫柔，感覺會是好爸爸，很高情商的回覆，真的很圈」、「已經是巨人隊最年輕、有日幣三億年薪的投手了」。

▲▼世界12強棒球賽冠軍戰，日本隊落居亞軍，球員神情落寞，前排中為戶郷翔征(20號)。（圖／記者李毓康攝）

▲日本隊落居亞軍，球員神情落寞，前排中為戶鄉翔征（20號）。（圖／記者李毓康攝）

24歲的戶鄉翔征，2018年進入東京讀賣巨人隊，4年後便拿下隊史上最年輕的三振王，年薪約台幣3788萬元，是日本的王牌投手之一。

這回冠軍賽，他先發5局挨2轟、失4分，吞下敗投挨轟；而他受訪時則表示，被敲出全壘打是自己實力不足，往後會更加努力訓練，爭取再次入選日本隊。這番話展現了風度與謙虛，被大票一日球迷讚爆。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
鄭宗哲突PO結婚書約！　喊「林家正要跟我結婚了」
罕見！　陳耀訓蛋黃酥二度釋出
台灣奪冠帥爆「她卻迷上日本隊1人」　大票妹子圈粉：王牌風範
巡山員中彈身亡！獵槍是他自己的　子彈由下而上貫穿鼻腔
快訊／出大包！　機車專用道遭鐵柱貫穿
不只包手！林昱珉新刺青曝光　刺了6小時

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

熱心暖男原來是變態噁男！妹子揭「超噁搭訕新手法」：令人作嘔

12強奪冠澎湖祭品也來了　縣府送300珍奶！議會300雞排慶賀

鄭宗哲突PO結婚書約！嗨喊「林家正要跟我結婚了」　一圖洩端倪

護理師提早到擦器材還要藏水杯！林靜儀喊「醫院避免辦5S比賽」

LINE表情貼新角色？「長出手腳」一票用戶看傻：有夠ㄎㄧㄤ

【心內話】辣妹未亡人　結婚書約的重量

香蕉每斤飆70元！還要貴到明年4月　災損次級品轉作加工

不只包手！林昱珉「刺了6小時」左腿也刺了　新刺青曝光

台灣悲劇登《時代雜誌》！2024百大照片　花蓮天王星傾倒畫面入選

苗栗女婿林凱威風光造訪！鍾東錦頒70萬獎金　官員秒變追星族

路易莎佈局全球 展店北士科

賈永婕遭爆「做公益只為送女兒上名校」　淚崩澄清：有錢願意分享不行哦？

吉力吉撈曝「盜2壘」原因　球迷笑噴：不會收帳單嗎？

哥哥0距離貼臉爆哭　妹眉頭擠成川字超無奈

郭俊麟迪士尼單膝下跪！　「求婚陳冠宇」：他說好

#陳傑憲 以前唱 #辣台妹 畫面被挖出！現場超炸

要叫台灣隊還中華隊？蔡其昌：別內耗都是同一隊

周湯豪突被3歲弟叫爸爸　表情慌爆：蛤？台下笑瘋

館長自爆做過球版簽賭 王浩宇：已檢舉｜20241127ET午間新聞

#郭俊麟 證實最後1次打中華隊！父驕傲兒表現打120分

熱心暖男原來是變態噁男！妹子揭「超噁搭訕新手法」：令人作嘔

12強奪冠澎湖祭品也來了　縣府送300珍奶！議會300雞排慶賀

鄭宗哲突PO結婚書約！嗨喊「林家正要跟我結婚了」　一圖洩端倪

護理師提早到擦器材還要藏水杯！林靜儀喊「醫院避免辦5S比賽」

LINE表情貼新角色？「長出手腳」一票用戶看傻：有夠ㄎㄧㄤ

【心內話】辣妹未亡人　結婚書約的重量

香蕉每斤飆70元！還要貴到明年4月　災損次級品轉作加工

不只包手！林昱珉「刺了6小時」左腿也刺了　新刺青曝光

台灣悲劇登《時代雜誌》！2024百大照片　花蓮天王星傾倒畫面入選

苗栗女婿林凱威風光造訪！鍾東錦頒70萬獎金　官員秒變追星族

畢書盡遭網暴抹黑怒提告！　露面親洩3字心聲

天冷不只吃薑母鴨　中醫師推4種食補正確吃法

熱心暖男原來是變態噁男！妹子揭「超噁搭訕新手法」：令人作嘔

12強奪冠澎湖祭品也來了　縣府送300珍奶！議會300雞排慶賀

徐巧芯列「摸毒魚、咆嘯帝、壓性騷」霸凌3案籲重啟調查　林佳龍允諾

包圍馬龍求簽名影片曝光　來台心願？馬辦：今晚逛夜市明秀球技　

男睡夢中罵髒話手腳揮舞　醫：初期帕金森氏症

Sandy 0偽裝唱KTV！帥尪拿麥「另一手互動超甜」包廂恩愛畫面全被拍

重提NCC委員名單進度　行政院：緊鑼密鼓徵詢中

閒置29年少收億元租金　高雄「高檔日料店」3.3億求售

印尼恐怖「血蘭花」吞人！　村民剖開5M巨蟒驚現失蹤農夫

生活熱門新聞

知名漢堡餐車爆「肉品發黑、擺地上」加購薯條卻給餅乾

國高中生新潮流！小北百貨「1物」被瘋搶...家長傻眼

行李箱「貼上紅色貼紙」過海關GG了

500元改圖樣？　當年少棒小將喊值得

吳俊偉冠軍遊行上車崩潰！林昱珉急解圍

若沒跑壘受傷　林智群：老王應該可賺到1億

無印良品爆活春宮？年輕男女懶人沙發上疑口愛

黃巾之亂燒到昇恆昌　現場舉牌畫面曝

林昱珉爆返台「先入伍服役」

知名漢堡餐車爆「肉品發黑」！業者5點澄清

約到雷砲！21歲男「賭一把」不吃事後藥染愛滋

刺了6小時！　林昱珉新刺青曝光

即／23:32花蓮近海規模5.2地震　最大震度3級

即／台灣東部23:32發生地震　台北有感搖晃

更多熱門

相關新聞

若沒跑壘受傷　林智群：老王應該可賺到1億

若沒跑壘受傷　林智群：老王應該可賺到1億

中華隊12強日前奪冠，甚至完封日本隊，除了歸功於球隊團結力，背後教練團與情蒐組更是功不可沒。網上就有許多人力讚牛棚教練王建民，律師林智群也發文感嘆，如果當年王建民沒有跑壘受傷，並且一直待在紐約洋基隊的話，應該可以拿到100-150勝，賺到一億元。

陳傑憲「6大寵妻事蹟」太圈粉！一票人妻喊：給老公看

陳傑憲「6大寵妻事蹟」太圈粉！一票人妻喊：給老公看

「黃巾之亂」采盟與桃機簽25年約　王鴻薇傻眼

「黃巾之亂」采盟與桃機簽25年約　王鴻薇傻眼

麥寮高中榮耀！江國豪奪冠激勵學弟追求棒球夢

麥寮高中榮耀！江國豪奪冠激勵學弟追求棒球夢

中華隊婉拒日方慶祝！1000瓶香檳去向曝光

中華隊婉拒日方慶祝！1000瓶香檳去向曝光

關鍵字：

中華隊冠軍賽戶郷翔征追捧圈粉

讀者迴響

熱門新聞

中華隊婉拒日方慶祝！1000瓶香檳去向曝光

巡山員換攝影機電池突傳槍響　頭部中彈亡

采盟蹭中華隊爆黃巾之亂　特勤認了「2單位同意」真相大逆轉

知名漢堡餐車爆「肉品發黑、擺地上」加購薯條卻給餅乾

國高中生新潮流！小北百貨「1物」被瘋搶...家長傻眼

本土劇男神認愛一年多分手了！

行李箱「貼上紅色貼紙」過海關GG了

500元改圖樣？　當年少棒小將喊值得

吳俊偉冠軍遊行上車崩潰！林昱珉急解圍

快訊／世界棒球最新排名出爐！　台灣位居第二

陳子豪複數球隊鎖定！拚逾5年大合約

若沒跑壘受傷　林智群：老王應該可賺到1億

無印良品爆活春宮？年輕男女懶人沙發上疑口愛

林郁婷世界盃棄賽！　世界拳總回應了

黃巾之亂燒到昇恆昌　現場舉牌畫面曝

更多

最夯影音

更多

路易莎佈局全球 展店北士科

賈永婕遭爆「做公益只為送女兒上名校」　淚崩澄清：有錢願意分享不行哦？

吉力吉撈曝「盜2壘」原因　球迷笑噴：不會收帳單嗎？

哥哥0距離貼臉爆哭　妹眉頭擠成川字超無奈

郭俊麟迪士尼單膝下跪！　「求婚陳冠宇」：他說好

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

青春炸裂！投票抽百項好禮

青春炸裂！投票抽百項好禮

高校街舞嘉年華人氣霸主由你決定！天天投票，抽Switch Lite等百項好禮。

泡麵星級料理 挑戰營養師

泡麵星級料理 挑戰營養師

「文里補習班」開課啦！重現節目中米其林三星主廚安成宰示範的「大蒜泡麵」

一日代銷挑戰！細節滿滿

一日代銷挑戰！細節滿滿

代銷真的這麼辛苦嗎？從鋪床到備資料，全程高跟鞋還不能脫！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面