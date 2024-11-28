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若當年沒跑壘受傷　林智群慨：老王應該可「賺到1億元」！

▲12強中華隊奪金返台，王建民出席英雄大遊行。（圖／記者林敬旻攝）

▲王建民曾是旅美傳奇投手。（圖／記者林敬旻攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

中華隊12強日前奪冠，甚至完封日本隊，除了歸功於球隊團結力，背後教練團與情蒐組更是功不可沒。網上就有許多人力讚牛棚教練王建民，律師林智群也發文感嘆，如果當年王建民沒有跑壘受傷，並且一直待在紐約洋基隊的話，應該可以拿到100-150勝，賺到一億元。

林智群在粉專「林智群律師（klaw）」發文直呼，「老王當年沒跑壘受傷&一直待在洋基的話，應該可以拿到100-150勝，賺到一億元」，文末則下了一個hashtag「#台灣投手天花板」。貼文馬上引來九把刀留言，「台灣史上最強，蘋果日報頭版製造機。」

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許多人也狂點頭，也紛紛讚嘆「亞洲傳奇」王建民，「王建民真的很可惜，他如果沒有跑壘受傷的話，真的是可以締造傳奇的」、「當年就是他打進大聯盟，讓美國職棒在台灣開始有大量觀眾要看比賽」、「老王如果沒受傷，他很有可能是台灣第一位拿賽揚獎的男人」、「為了老王我可以半夜爬起來看比賽！」

另外，還有網友在PTT上指出，牛棚教練王建民根本是這次奪冠的隱形功臣，「以往6789局都是恐怖的，但這次的牛棚投手，不曉得為什麼都非常的穩」，笑呼「王建民是對投手下了什麼靈力啊？」

底下網友也驚呼，「以前後面都很抖，這次很穩」、「真的，老王真不簡單」、「走過大聯盟的男人」、「他真的超低調，在牛棚慢慢調整投手」、「低調的老王，把鎂光燈都給選手」、「只能說看到王在牛棚的畫面令人感動又心安」、「老王是這次牛棚最堅強的後盾，真的有料。」

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