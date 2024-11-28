采盟黃巾之亂「政界卻靜悄悄」　她點名1事：應該追查

▲采盟董事長古素琴（紅圈）帶頭搶C位拍照。（圖／ETtoday新聞雲直播）

記者周亭瑋／綜合報導

台灣冠軍隊返台，桃機竟出現「黃巾之亂」，罪魁禍首采盟免稅店遭重罰百萬，更引爆各界撻伐。對此，「卡神」楊蕙如就質疑，為何政界神蹟式竟悄悄；而名嘴謝寒冰也點破關鍵，笑虧「你該知道囉！」

中華隊25日凱旋歸國，機場卻一片混亂，合照時采盟免稅店董事長古素琴更帶頭，讓一票員工亂入、卡C位，與英雄們拍照，連副總統蕭美琴維安都被突破。

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楊蕙如在臉書抨擊道，「昇恆昌、采盟集團長期壟斷機場免稅生意，並且多次利用地利之便消費選手、運動員，這次在P12接機現場終於惡貫滿盈踢到鐵板，引發全國眾怒！現在采盟發聲明，宣稱要五年捐三千萬給棒球做公益，但我要問，捐給誰？怎麼捐？誰來監督？我是不信啦！」

楊蕙如更直言，「這次機場之亂，全國公憤，在政界竟然神蹟式的異常靜悄悄，大家不覺得奇怪嗎？我認為不分黨派的立委們和檢調，誰沒拿昇恆昌、采盟錢的，都應該來追查他們在機場免稅系統數十年壟斷的合法性或是金流，至少要公開批判，如果你們沒有得到好處的話！」

▲卡神直言，這次機場之亂引發公憤，政界卻異常靜悄悄。（圖／翻攝自臉書／楊蕙如）

另外，謝寒冰也發文表示，「一堆人在罵采盟亂蹭副總統與中華隊，我就問...若不是蕭美琴允許，維安怎可能讓采盟近身？所以你該知道囉！」

PO文也釣出國民黨立委徐巧芯，透露質詢時特勤中心表明，內部管制區會視主辦單位的安排，「我追問主辦單位是誰？誰同意的？國安局說是體育署和副總統辦公室。原來這才是事實。」

對此，國安局副局長張元斌表示，維安有事先部署，動線上會做檢討，他強調，現場都是管制區的人員，但拍照動線上，確實有檢討空間，會做內部檢討，三天內會出來。