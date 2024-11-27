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館長自爆做過職棒球版簽賭　王浩宇兌現千讚承諾：檢舉了

▲▼ 。（圖／翻攝自王浩宇FB）

▲民進黨前桃園市議員王浩宇。（圖／翻攝自王浩宇FB）

記者鄒鎮宇／綜合報導

網紅「館長」陳之漢日前直播時透露曾做過球版（簽賭），26日直播時表示，這段經歷他講了很多次，也奉勸大家不要做。對此，揚言臉書集千讚就檢舉的民進黨前桃園市議員王浩宇，27日也發文表示，他已檢舉館長。

王浩宇26日晚間在臉書發文，喊話「這篇超過1000讚，我就去檢舉大壯涉入職棒簽賭」，結果不到10分鐘就達到目標。

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（圖／翻攝自YouTube／館長惡名昭彰）

▲館長因坦承過去做過球版一事，受到網友抨擊。（圖／翻攝自YouTube／館長惡名昭彰）

面對許多粉絲的留言，王浩宇27日晚間再次發文，「檢舉館長了」，立刻吸引近5000人按讚留言，「感謝！幫我們出了一口惡氣」、「感恩～希望檢調動起來」、「謝謝你的勇敢和正義！有你真好」、「館長真的是言多必失代表」。

館長自爆曾為了賺佣金做過球版，與他友好的民眾黨立委黃國昌27日受訪時表示，「我覺得『館長』昨天已經在自己的直播做完整說明，他也勸大家不要玩球版，所以我覺得大家應該要引以為鑑。」

此外，時代力量27日表示，曾與假球案牽連的6位政壇要角，包含顏清標、蔡咏鍀、陳盈助、林水樹、蔡政宜與吳健保等6人，至今仍用各種方式影響著台灣政壇，「要記住奪冠當下的榮耀，但也不能遺忘這段不堪的過往，才能記取教訓、拒絕任何黑金再玷污棒球，讓台灣棒球繼續驕傲的走下去。」

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