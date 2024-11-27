美女議員遭長文控「約人夫到家裡看貓咪」！正宮嗆：臭X子有完沒完

▲新北市議員戴湘儀。（圖／翻攝自Facebook／戴湘儀）

記者閔文昱／綜合報導

被視為「侯家軍」新北市美女議員戴湘儀再度捲入婚外情風波！新北市議長蔣根煌的媳婦王榆鈞今（27日），突然在戴湘儀的臉書粉專上貼出一段長達700字的留言，公開指控戴湘儀多次主動邀約她的丈夫，也就是蔣欣璋到家裡「看貓咪後空翻」，甚至還痛罵「臭X子，有完沒完？」對此，戴湘儀也回應了。

根據王榆鈞的留言，她詳細列舉了戴湘儀與蔣欣璋的互動，除了多次主動邀約她的丈夫到家裡看貓咪後空翻，2人還一起去大巨蛋看球賽、慶祝萬聖節等等，戴湘儀甚至一邊對外稱讚蔣欣璋是暖男，一邊又對她表示「絕對沒有這樣的心思」，讓她氣得忍無可忍，痛罵「這種網路約砲梗，現實生活中我們的美女議員也很接地氣呢」、「臭X子，有完沒完？」

▲戴湘儀遭指控「約蔣欣璋到家裡看貓咪後空翻」。（圖／翻攝自Facebook／戴湘儀）

對此，戴湘儀表示感到極度遺憾，她堅稱與蔣欣璋只是同黨的選舉夥伴關係，並非如王榆鈞所言的情侶關係。她強調，王榆鈞對她的誤解言論及行為已經持續一年之久，對她的生活造成了嚴重影響，希望王榆鈞能夠節制言行，讓她可以全心全力地服務選民、監督市政。

事實上，在今年2月時，戴湘儀就曾因分享日本旅遊照片而遭到蔣欣璋的岳母質疑「跟別人的老公出遊」，當時戴湘儀與蔣欣璋都對此進行了駁斥，並提出自己的證據，說明他們的旅遊時間和地點並不相同，因此對此次的惡意攻擊表示譴責。

▼國民黨新北市議會議長蔣根煌的兒子蔣欣璋。（圖／記者劉昌松攝）