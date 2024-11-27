賴清德指點林家正「打擊技巧」惹議　凌濤轟：自傲一覽無遺

記者郭運興／台北報導

世界12強棒球賽台灣奪冠，創下史上最佳紀錄，總統賴清德26日於總統府接見台灣英雄，致詞細數選手好表現，其中，指點捕手林家正「如果你的揮棒角度能夠稍微平一點，你一定是長打的好手」的環節，引起議論。對此，國民黨桃園市議員凌濤今（27日）表示，自傲從棒球點評一覽無遺，點評球員莫名其妙，因為隔行如隔山，大家並不期待總統是個球評，承認不懂是種謙卑，更是一種對專業的尊重。

凌濤表示，中華隊獲得世界冠軍舉國歡騰，任何慶祝都以正面看待。不過過程中，每一位政治人物的態度，在極為興奮的體育賽事之下就被凸顯，譬如昨天在總統府接見球員的賴清德總統。

凌濤表示，賴清德把陳傑憲唸成「陳傑楷」、邱智呈講成「邱志偉」已讓觀眾稍微有點騷動，消費王建民受傷、又漏提富邦悍將張奕、江國豪，經主持人提醒補上，而捕手戴培峰因為不在現場，就沒有受到讚揚，如此做法評價不一。但是賴清德的自傲在於以爲自己在政治上的表現，讓各方各面都成為完人。

凌濤認為，當然口誤也許是失常，但點評球員就有點莫名其妙，因為隔行如隔山，大家並不期待總統是個球評，點評球員的努力，承認不懂是一種謙卑，更是一種對專業的尊重。

凌濤指出，譬如教世界冠軍打球，賴清德說「家正，如果你的揮棒角度能夠稍微平一點，你一定是長打的好手」。又因為「老虎」投手黃子鵬主動向總統自曝曾經夢想是當隨扈，賴清德聽聞後，自覺幽默轉身向祕書長潘孟安介紹「這是我今天的新隨扈」都顯示他自傲，以自己為尊的性格，但總統不是完人，也不是樣樣專精，顯然賴當上總統，已經覺得自我萬能，做實外界指稱「賴神」的自我感覺良好。

凌濤直言，老實講，這篇稿子若是幕僚作業，大家可能瞠目結舌，但更讓人擔憂的是賴清德總統是不是真的如此自負的認為懂球，自負到在這個台灣棒球的歷史時刻，可以對台灣棒球進行各種點評。

凌濤批評，沒想到，賴清德可能是史上，上任第一年就迷失自己，忘記謙卑，人民為大的總統。從棒球點評不難想像，以賴系自賞，對別人潔癖，卻也屢屢爆發錯用呂政璋、陳世凱、洪申翰等關鍵錯誤，原來是來自於自傲性格。

最後，凌濤強調，民調下滑速度顯然還沒警醒賴總統，一場接見，賴清德的性格，一覽無遺。

▼總統賴清德感謝台灣英雄。（圖／翻攝直播）

▼ 世界12強棒球賽冠軍戰，林家正 。（圖／記者李毓康攝）